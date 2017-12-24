Мерилин Мэнсон посоветовал жертвам домогательств обращаться в полицию, а не в прессу

Актер и музыкант, а также бывший жених Роуз Макгоуэн
- Мэрилин Мэнсон
рассказал, что он думает о ситуации с обвинениями в домогательствах, в то время как Макгоуэн активно участвует в обсуждении секс-скандалов
. Он отметил, что категорически не согласен с ней.
«Я просто не согласен с эффектом снежного кома от произошедшего — это может разрушить жизни многих людей, которые не должны быть разрушены»
, - заявил Мэнсон.
Когда Мэрилина спросили конкретно о ситуации с Роуз, он сказал, что на момент их отношений не знал об этом. Но также отметил, что «не удивлен».
Музыкант считает, что трубить о домогательствах в прессе – не выход. Жертв изнасилования могут оскорбить заявления тех, кто пережил нечто «не такое серьезное, как настоящее сексуальное насилие».
«Если вам есть что сказать, обращайтесь в полицию, а не в прессу, и в первую очередь учитесь справляться с этим, вот что я бы сделал»
, — посоветовал Мэнсон.
По его мнению, скандалы на почве домогательств заставляют людей думать, что даже неправильный взгляд может стать поводом для обвинения.
«Мне бы не хотелось, чтобы из-за этого внимание всего мира сместилось с художественной составляющей Голливуда, а многие фильмы были бы уничтожены»
, — подчеркнул Мэнсон.
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