Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мерилин Мэнсон посоветовал жертвам домогательств обращаться в полицию, а не в прессу

24 декабря
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
24 декабря 2017
Актер и музыкант, а также бывший жених Роуз Макгоуэн - Мэрилин Мэнсон рассказал, что он думает о ситуации с обвинениями в домогательствах, в то время как Макгоуэн активно участвует в обсуждении секс-скандалов. Он отметил, что категорически не согласен с ней.

Мерилин Мэнсон посоветовал жертвам домогательств обращаться в полицию, а не в прессу

«Я просто не согласен с эффектом снежного кома от произошедшего — это может разрушить жизни многих людей, которые не должны быть разрушены», - заявил Мэнсон.

Когда Мэрилина спросили конкретно о ситуации с Роуз, он сказал, что на момент их отношений не знал об этом. Но также отметил, что «не удивлен».

Музыкант считает, что трубить о домогательствах в прессе – не выход. Жертв изнасилования могут оскорбить заявления тех, кто пережил нечто «не такое серьезное, как настоящее сексуальное насилие».

«Если вам есть что сказать, обращайтесь в полицию, а не в прессу, и в первую очередь учитесь справляться с этим, вот что я бы сделал», — посоветовал Мэнсон.

По его мнению, скандалы на почве домогательств заставляют людей думать, что даже неправильный взгляд может стать поводом для обвинения.

«Мне бы не хотелось, чтобы из-за этого внимание всего мира сместилось с художественной составляющей Голливуда, а многие фильмы были бы уничтожены», — подчеркнул Мэнсон.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна

«Меня тошнило слезами»: Сальма Хайек подробно описала издевательства Харви Вайнштейна

Памела Андерсон осудила жертв домогательств Харви Вайнштейна
Поиск по меткам
насилие
персоны
Роуз МакгоуэнМэрилин Мэнсон

фотографии >>
Мерилин Мэнсон посоветовал жертвам домогательств обращаться в полицию, а не в прессу фотографии
Мерилин Мэнсон посоветовал жертвам домогательств обращаться в полицию, а не в прессу фотографии
Мерилин Мэнсон посоветовал жертвам домогательств обращаться в полицию, а не в прессу фотографии
Мерилин Мэнсон посоветовал жертвам домогательств обращаться в полицию, а не в прессу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Марина Склярова
18 декабря ушла из жизни сценарист Марина Даниловна Склярова.
Георгий Натансон
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Георгий Натансон.
Куман Тастанбеков
17 декабря ушёл из жизни актёр Куман Тастанбеков.

День рождения >>

Юлия Галкина
Лилия Гриценко
Андрей Лавров
Анатолий Равикович
Ирина Соколова (II)
Леонид Филатов
Елена Шанина
Элеонора Шашкова
Мария Шумакова
Ава Гарднер
Мирчя Дьякону
Луи Жуве
Амори Ноласко
Витольд Пыркош
Эдвидже Фенек
Стефан Ярач
все родившиеся 24 декабря >>

Афиша кино >>

Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Движение вверх
драма, спортивный фильм
Россия, 2017
Девушка с косой
комедия
Россия, 2017
Мой любимый динозавр
боевик, приключения, семейное кино
Австралия, 2017
Три богатыря и принцесса Египта
детский фильм, приключения
Россия, 2017
Ёлки новые
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Вечеринка
драма, комедия
Великобритания, 2017
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2017
Новизна
мелодрама, эротика
США, 2017
Фердинанд
комедия, приключения
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью