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Роман Карцев хочет быть похороненным рядом с Ильченко

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24 декабря 2017
Актер театра и кино Роман Карцев поделился важными отрывками своей жизни с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека». Он рассказал о первом выходе на сцену, о том, как перенес череду потерь близких и поведал, что до сих не пор не может смириться со смертью коллеги и лучшего друга Виктора Ильченко.

Роман Карцев хочет быть похороненным рядом с Ильченко


Артист признался, что первое его выступление было на сцене дома культуры моряков сразу после школы. А в 60-х Карцев получил приглашение в простой студенческий театр «Парнас-2», где начался новый этап его жизни. Именно там он познакомился с будущим боевым товарищем Виктором Ильченко.

Карцев и Ильченко стали выступать в тандеме, а чуть позже к ним присоединился Жванецкий и стал автором их миниатюр. Кстати в ГИТИС поступить с первого раза не удалось ему именно из-за Михаила Михайловича. Он прочел приемной комиссии Жванецкого, что в те, советские времена не ценили, и в вуз Карцева не приняли. Выступления сатирического дуэта Романа и Виктора имели ошеломительный успех, но все в одночасье разрушила страшная болезнь одного из артистов – Виктор Ильченко заболел онкологией.

Роман Карцев хочет быть похороненным рядом с Ильченко

«У него был рак. Как у Хворостовского. Рак желудка. Для меня - это была невосполнимая потеря. Только он мог меня успокоить перед выступлениями. Он брал меня за голову и говорил: «Спокойно, спокойно. Все прошло», - рассказал Карцев.

Роман рассказал, что его родителей тоже погубила тяжелая болезнь.

«Папа и мама заболели в одно время, у отца был рак легких — он очень страдал, тогда не было обезболивающих. Отец даже хотел повеситься, но Вика (жена Романа) постоянно ухаживала за ним, ходила к нему и не давала ему совершить самоубийство. Родители умерли в один месяц», — вспоминает Карцев.

Артист отметил, что многих его коллег сломил этот страшный недуг.

«Я очень часто Виктора вспоминаю. Цветы кладу на его могилу. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Там и Люба Полищук, и Наташа Гундарева. Раньше кладбище далеко находилось. Я бы хотел, чтобы меня рядом с Виктором похоронили», - признался Карцев.
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Роман Карцев хочет быть похороненным рядом с Ильченко фотографии
Роман Карцев хочет быть похороненным рядом с Ильченко фотографии
Роман Карцев хочет быть похороненным рядом с Ильченко фотографии
Роман Карцев хочет быть похороненным рядом с Ильченко фотографии
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