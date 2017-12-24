ревью

Ролики фильмов «Психологини» Комедия о трех девушках, экспертах психологии, которым самим требуется помощь.

Лайфстайл Звездные войны. Эпизод 2017: Скандалы года Все против всех

Обзор сериалов «Охотники на троллей». Второй сезон: Фантастические твари для всей семьи Гильермо Дель Торо продолжает рассказывать лучшую сказку последних лет, Антон Ельчин - по-прежнему в главной роли

Лайфстайл Ксения Собчак мечтает запретить министерство культуры Кандидат в президенты поделилась грандиозными планами

Новости кино Съёмки фильма «Годзилла против Кинг-Конга» пройдут в Атланте Старт съёмочного периода картины Адама Вингарда намечен на середину 2018 года.

Ролики фильмов «Великолепный век: новый сезон» Продолжение истории турецкого султана Сулеймана Великолепного, а также его самой любимой и необычной женщины – Хюррем.

Главная тема «Сохранить как»-2017: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат Десять картин: новый Баумбах, умирающий Жан-Пьер Лео, док про расизм, драма про девочку-каннибала и многое другое