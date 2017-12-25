Звездные войны: Вайнштейн, Поклонская, Джигарханян и другие скандалы 2017 года

Все против всех
Уходящий год был очень щедр на медийные скандалы, пожалуй, даже слишком. С осени мы не успевали отследить всех жертв сексуального произвола со стороны Харви Вайнштейна
, Кевина Спейси
, Дастина Хоффмана
, Романа Полански
и целой россыпи более-менее известных имен, которые склоняли новоявленные потерпевшие в своих Твиттерах. В российской культурной сфере тоже произошло немало драматических событий различного калибра. Кино-Театр.ру
решил освежить в памяти все значимые скандальные события 2017 года, многие из которых еще удивят нас последствиями в грядущем.
Голливуд против насилия
5 октября в газете The New York Times была опубликована статья «Десятилетия обвинений Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах»
, ознаменовавшая собой эру «гибели богов». Вслед за десятками обвинений в адрес Вайнштейна в социальных сетях и СМИ начали появляться мемуары работников и звезд шоу-бизнеса о насилии со стороны Кевина Спейси
, Луи Си Кея
, Ларса фон Триера
и Дастина Хоффмана
. Индустрия отреагировала на рассекреченные архивы моментально в традиционном салемском духе (из экономических, конечно, соображений). Вайнштейн в заслуженном социальном изгнании, потому что количество его жертв уже не позволяет рассуждать о качестве его действий (самый подробный рассказ о том, как Вайнштейн портил жизнь женщинам
, представила на суд общественности Сальма Хайек
). А карьера Спейси была уничтожена в одночасье, после неудачной попытки актера оправдаться за действия в отношении Энтони Рэппа
. Причем уничтожена демонстративно - Netflix поспешно убрал его персонажа
из сериала «Карточный домик»
. Ридли Скотт
, не жалея средств, принял решение переснять
в фильме «Все деньги мира»
все сцены со Спейси с другим актером. А организаторы премии «Эмми» оповестили общественность о решении отозвать награду, которая должна была быть присуждена Спейси за вклад в развитие кинематографа.
Голливуд пока не пережил этот скандал и не желает с ним расставаться - успели подумать и о дресс-коде: на церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая состоится в январе 2018 года, дамы придут в чёрном в знак солидарности в борьбе против насилия.
Арест Кирилла Серебренникова
Тяжело пришлось в этом году режиссеру Кириллу Серебренникову
. Весной в квартире режиссера и подведомственном ему театре «Гоголь-центр» были проведены обыски по делу о хищении бюджетных средств
. Сначала Серебренников проходил по делу в качестве свидетеля. Но уже в августе сам оказался на скамье подсудимых и отправился под домашний арест
. В перерывах между посиделками на допросах Серебренников готовил премьеру балета «Нуреев», но его ждал еще один удар - премьеру отменили и перенесли на весну 2018 года
. И хотя премьера все-таки состоялась 9 декабря
, Серебренников не смог разделить эту радость с артистами - он до сих пор находится под домашним арестом.
Наталья Поклонская против Алексея Учителя
Депутат Госдумы Наталья Поклонская весь год развлекала общественность протестами против показа фильма Алексея Учителя «Матильда»
. Смешно было всем, кроме режиссера. Пока Поклонская защищала чувства верующих (в том числе мусульман, которых тоже оскорбил образ христианского святого, представленный в трейлере фильма
), призывая запретить прокат фильма и организовывая «экспертизы», увлеченные
праздношатающиеся
фанатики разослали письма с угрозами поджечь кинотеатры
и подбросили в здание, где располагается студия Учителя, бутылку с зажигательной смесью
. Несмотря на все эти старания фильм все-таки вышел в прокат. И как это часто бывает, выяснилось, что он не стоит поднятой вокруг него шумихи
.
СБУ против российских артистов
СБУ тоже весь год развлекала общественность, обновляя список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. В список «врагов Украины» угодили Дмитрий Певцов
, Федор Добронравов
(после чего был закрыт сериал «Сваты»
), Карен Шахназаров
, Ольга Кабо, Михаил Боярский
, Наталья Варлей
, Валентин Гафт
и даже Стивен Сигал
, год назад получивший российское гражданство.
Конфуз на церемонии вручения премии «Оскар»
Ни одна церемония вручения премии «Оскар» не обходится без скандала. Этот год не стал исключением. Уже под занавес мероприятия, когда зрители затаили дыхание, ожидая услышать лауреата в номинации «Лучший фильм», случилось нечто странное
. Судя по всему, кто-то сыграл злую шутку с вручающими награду в этой номинации актерами Фэй Данауэй
и Уорреном Битти
. В руках Битти каким-то образом оказался конверт другой номинации, в которой выиграл фильм «Ла-Ла Лэнд»
. В итоге Фэй объявила лучшим фильмом «Ла-Ла Лэнд», члены съемочной группы фильма успели обрадоваться, подняться на сцену, поздравить друг друга с победой. И в миг триумфа выяснилось, что произошла ошибка, а премия на самом деле присуждается фильму «Лунный свет»
.
Александр Петров обиделся на редакторов сайта Кино-Театр.ру
Каждый год редакторы сайта Кино-Театр.ру
принимают посильное участие в интернациональном одурачивании по случаю 1 апреля и публикуют шутливые новости. И, кажется, мы еще ни разу никого не обидели. До этого года. Среди первоапрельских новостей были две, в которых упоминался Любимый актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров
. В одной из новостей говорилось о том, что актер страдает синдромом самозванца
(это мы так чутко отслеживаем социальные тренды). Невероятно, но факт: актер обиделся и отказался дать интервью нашему порталу. И тогда мы почувствовали необходимость объясниться
.
Роман Волобуев отрекся от своего фильма
Фестиваль «Кинотавр» - это не премия «Оскар», и скандалов там почти не бывает (а если и бывают, то мы о них ничего не знаем). Тем знаменательнее эпизод, который произошел в первый же день фестиваля в этом году. Режиссер Роман Волобуев
, представляя публике свой новый фильм «Блокбастер»
, заявил, что отрекается от фильма и убирает свое имя из титров. Причиной этого жеста послужили разногласия режиссера и продюсеров по поводу финального монтажа фильма. Как это часто бывает, продюсеры настояли на версии монтажа, который не учитывал авторское видение истории в целом.
Меган Маркл выходит замуж за принца Гарри
Роман принца Гарри и канадской актрисы Меган Маркл
, известной по роли в сериале «Форс-мажоры»
, получил свое сказочное продолжение. И хотя СМИ еще год назад предрекали скорую свадьбу, официальное объявление о помолвке
и назначенная дата свадьбы все же немало удивили общественность.
Первый канал меняет формат
В начале осени стало известно, что руководство Первого канала приняло решение попрощаться с некоторыми программами и их ведущими: с канала ушли Александр Олешко
, Ксения Алферова
, и, что самое невероятное - Андрей Малахов
, который на протяжении десятка лет был «лицом» канала. Малахов переехал на канал «Россия 24», которому успешно поднимает рейтинги в шоу «Прямой эфир», а его место в «Пусть говорят» занял не такой всем родной Дмитрий Борисов
.
Зато на Первый пришла
скандалистка Ольга Бузова
- в качестве одной из ведущих передачи «Бабий бунт». И в первом же выпуске устроила слезную истерику
. Впрочем, эпоха Бузовой на Первом продлилась не больше месяца
- после 5 декабря передача перестала выходить в эфир.
Ксения Собчак против всех
Еще один «человек эпохи Возрождения» - Ксения Собчак
. Многие недоумевают, почему мы пишем о Ксении Анатольевне…Но, позвольте, ведь она снималась в кино. А недавно Ксения даже набросилась
на режиссера Александра Молочникова
за то, что он полностью вырезал историю ее героини из фильма «Мифы о Москве»
(
ей бы следовало поблагодарить его за это
).
В середине октября Ксения Анатольевна решила освоить еще одну специальность - политик. Собчак ошеломила российских граждан заявлением о решении участвовать в президентских выборах с лозунгом «Против всех». И пока что не собирается отступаться.
Армен Джигарханян против своей жены
Неприятная история случилась под конец года в семье Армена Джигарханяна
. Артист поссорился с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской и вынес эту ссору в публичное пространство. Армен Борисович обвинил жену в предательстве и мошенничестве
, отказался возвращаться из больницы домой и каким-либо образом контактировать с супругой. Пока эта история полоскалась в СМИ и эфирах передачи «Пусть говорят» (и «Прямого эфира», соответственно), в театре Джигарханяна прошли обыски
. Пока что эта история не дошла до своего логического завершения. Бывшая представительница Виталины Элина Мазур рассказала каналу НТВ, что ее наняли, чтобы «построить бракоразводный процесс»: «Линию бракоразводную я построила. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации. Никак по-другому это не назовешь. Верьте или нет, но до меня в тот момент не дошло, что старый человек на обочине. Это превратилось в историю обездоливания старика. И вот на это я не подписывалась»
.
Карина Мишулина против Тимура Еремеева
В августе 2017 года в журнале «Караван историй» вышло эксклюзивное интервью, в котором малоизвестный на тот момент актер Тимур Еремеев
заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина
. Чем очень оскорбил вдову артиста и его единственную дочь Карину Мишулину
. Карина категорически не допускала и мысли, что притязания Тимура на родство могут быть правдой. Очные ставки в эфире «Пусть говорят» закончились триумфом Еремеева, который доказал с помощью теста ДНК, что Спартак Мишулин действительно его отец.
Это одна из немногих историй со счастливым концом - через неделю после злосчастного эфира Карина и Тимур объявили о перемирии.
обсуждение >>