ревью

На ТВ-3 стартуют новые серии битвы за возможность снять собственную картину для канала.

«Быть или не быть»: второй сезон чемпионата сериалов

Топ-20 фильмов года от редакции Кино-театр.ру

Никита Михалков должен выплатить СМИ более 200 тысяч рублей

Комедия о трех девушках, экспертах психологии, которым самим требуется помощь.

Гильермо Дель Торо продолжает рассказывать лучшую сказку последних лет, Антон Ельчин - по-прежнему в главной роли

«Охотники на троллей». Второй сезон: Фантастические твари для всей семьи

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«Сохранить как»-2017: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат

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