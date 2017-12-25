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Никита Михалков должен выплатить СМИ более 200 тысяч рублей

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25 декабря 2017
Около года назад СМИ при обсуждении новшества союза правообладателей - налога на электронные носители, упомянули Никиту Михалкова. Журналисты предположили, что 1% из этих сборов уходит лично режиссеру, который также руководит вышеупомянутым союзом. По мнению Михалкова, эти публикации не соответствуют действительности, поэтому режиссер решил подать в суд на ряд изданий и взыскать с них 2,3 миллиона рублей.

Никита Михалков должен выплатить СМИ более 200 тысяч рублей

Оскорбленный режиссер всячески отрицал, что имел доступ к распределению данных средств. Однако после долгих месяцев разбирательств суд признал все претензии Михалкова недействительными. Вдобавок, теперь именитый режиссер сам должен раскошелиться, чтобы покрыть оппонентам затраты на судебные издержки.

«На сегодняшний момент часть средств на банковском счете Никиты Михалкова временно арестована. Деньги «заморожены» из-за судебных тяжб с несколькими СМИ», - сообщили в пресс-службе режиссера.

Оппонентам Михалкова в процессе суда пришлось потратить более 200 тысяч рублей, и теперь режиссер обязан возместить эту сумму в ближайшее время. Само собой, представители Никиты Михалкова категорически не согласны с судебным решением. Они не намерены пускать дело на самотек, а хотят отправить дело на апелляцию.

«Никита Сергеевич узнал о решении суда недавно, и поэтому не мог своевременно реализовать право на его оспаривание. По мнению юристов, после подачи апелляции решение будет либо отменено, либо существенным образом пересмотрено, что исключит взыскание в таких размерах», - объяснили в пресс-службе Михалкова.
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Никита Михалков должен выплатить СМИ более 200 тысяч рублей фотографии
Никита Михалков должен выплатить СМИ более 200 тысяч рублей фотографии
Никита Михалков должен выплатить СМИ более 200 тысяч рублей фотографии
Никита Михалков должен выплатить СМИ более 200 тысяч рублей фотографии
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