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27 декабря 2017
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Олег Табаков находится в тяжелом состоянии
Олег Табаков находится в тяжелом состоянии
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27 декабря 2017
Самочувствие актера театра и кино
Олега Табакова
вчера резко ухудшилось.
В настоящий момент медики оценивают состояние актера как крайне тяжелое. Табакову снова стало плохо накануне, ранее врачи утверждали, что народный артист идет на поправку.
Олега Табакова
доставили в реанимацию одной из столичных больниц в конце ноября с сепсисом.
Актера
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
, а позднее он
впал в состояние прекомы.
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