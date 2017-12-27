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Олег Табаков находится в тяжелом состоянии

27 декабря
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27 декабря 2017
Самочувствие актера театра и кино Олега Табакова вчера резко ухудшилось.

Олег Табаков находится в тяжелом состоянии

В настоящий момент медики оценивают состояние актера как крайне тяжелое. Табакову снова стало плохо накануне, ранее врачи утверждали, что народный артист идет на поправку.

Олега Табакова доставили в реанимацию одной из столичных больниц в конце ноября с сепсисом. Актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а позднее он впал в состояние прекомы.
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Олег Табаков находится в тяжелом состоянии фотографии
Олег Табаков находится в тяжелом состоянии фотографии
Олег Табаков находится в тяжелом состоянии фотографии
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