Александр Петров объяснил, почему играет однотипные роли

Юрий Дудь в свойственной ему манере задал Александру Петрову вопрос, который волнует не только поклонников артиста, но и многих кинокритиков: «Почему ты везде одинаковый?», добавив, что зрители не видят особой разницы между ролями Петрова.
«Почему одинаковый? Это все общие вещи, а если говорить про самих героев, то это абсолютно разные люди. У меня всегда стоит задача — играть совершенно разных людей. Также я должен меняться вместе с персонажем внутренне, а не внешне. Даже если говорить о ДиКаприо — он особо не меняется внешне в своих фильмах. Да, в чем-то мои герои похожи, но я не мог отказаться из-за этого от съемок, так как нужно делать карьеру на хороших фильмах», — ответил Петров.
Говоря о критике «Притяжения», Александр признался, что смотрел наделавший шума обзор блогера BadComedian и заявил, что частично солидарен с ним.
«В каких-то моментах я с ним согласен, а в других – нет. Понятно, что человек делает свое дело, и делает это талантливо. Меня больше поражает, что многие люди, которые смотрят обзоры, потом не смотрят сам фильм и подвергаются чужому мнению, выдавая его за свое», - рассказал актер.
В 2016 году Петров запустил авторское драматического шоу «Заново родиться». После длительных гастролей по России, в конце января будущего года, артист планирует собрать «Крокус Сити Холл». На проект был потрачен не один миллион рублей.
«Да, я вкладывал в спектакль свои деньги. Не люблю говорить на эту тему, но сейчас я понимаю, что готов назвать сумму, хотя это не секрет. Я потратил чуть больше, чем мог. На съемку видео ушли примерно 1 миллион 700 тысяч рублей, это небольшие деньги для того материала, который мы получили. Еще были затраты на декорации, потом у нас большая команда. Думаю, все шоу стоило поменьше, чем три миллиона, мы не сразу их отбили», – заявил Петров.
Александр признался, что имеет виды на Голливуд.
«Моя мечта – получить «Оскар». Мне кажется, в Голливуд не так уж и сложно попасть, главное – желание и старание. Скажем так, я предпринимаю шаги к этому», – рассказал Петров.
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