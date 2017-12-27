Александр Петров объяснил, почему играет однотипные роли

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Состояние артиста снова резко ухудшилось

Олег Табаков находится в тяжелом состоянии

Именитый режиссер остался с носом

Никита Михалков должен выплатить СМИ более 200 тысяч рублей

25 декабря

Звездные войны: Вайнштейн, Поклонская, Джигарханян и другие скандалы 2017 года

Все против всех