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Линдси Лохан сбежала в Дубай от налоговой

27 декабря
2017 год
2017
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27 декабря 2017
Голливудская дива Линдси Лохан внезапно решила сменить место жительства и переехала в Дубай. Тем временем, в США её ждет целый хвост долгов по налогам на сумму более 100 тысяч долларов.

Линдси Лохан сбежала в Дубай от налоговой

Актриса не оплатила счета за три года. Впоследствии федеральные чиновники выдали знаменитости штраф с кругленькой суммой. Лохан винит во всем своего менеджера, сама она в эти дела не вмешивалась.

Ожиданием судебных разбирательств беззаботная Линдси решила насладиться в своих апартаментах в Дубае. И уже планирует активно заняться там бизнесом.

«Здесь вы действительно можете наслаждаться жизнью. Мне здесь хорошо, я действительно счастлива, я в очень хорошем месте. Я люблю жизнь!», — заявила актриса.
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Линдси Лохан сбежала в Дубай от налоговой фотографии
Линдси Лохан сбежала в Дубай от налоговой фотографии
Линдси Лохан сбежала в Дубай от налоговой фотографии
Линдси Лохан сбежала в Дубай от налоговой фотографии
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