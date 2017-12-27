Линдси Лохан сбежала в Дубай от налоговой

Голливудская дива Линдси Лохан
внезапно решила сменить место жительства и переехала в Дубай. Тем временем, в США её ждет целый хвост долгов по налогам на сумму более 100 тысяч долларов.
Актриса не оплатила счета за три года. Впоследствии федеральные чиновники выдали знаменитости штраф с кругленькой суммой. Лохан винит во всем своего менеджера, сама она в эти дела не вмешивалась.
Ожиданием судебных разбирательств беззаботная Линдси решила насладиться в своих апартаментах в Дубае. И уже планирует активно заняться там бизнесом.
«Здесь вы действительно можете наслаждаться жизнью. Мне здесь хорошо, я действительно счастлива, я в очень хорошем месте. Я люблю жизнь!»
, — заявила актриса.
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