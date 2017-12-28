Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мэтт Дэймон может потерять работу из-за слов о жертвах насилия

28 декабря
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
28 декабря 2017
В нашумевшем скандале вокруг продюсера Харви Вайнштейна всплывают всё новые и новые герои. Последним отличился актер Мэтт Дэймон. Ранее он признался, что знал о домогательствах Вайнштейна, но предпочитал в это не вмешиваться. Недавно актрису Мэрил Стрип публично осудили за утверждения, что она, якобы, была не в курсе происходящего. Еще на заре скандала общественность пыталась уличить Бена Аффлека в "пособничестве" Вайнштейну. Теперь пришла очередь его товарища - Мэтта Деймона.

Мэтт Дэймон может потерять работу из-за слов о жертвах насилия

На днях актер заявил, что следует различать типы неправомерных действий и арестовывать только насильников де факто. Вдобавок актер отметил, что всем, кто домогается женщин, достаточно публичного осуждения.

Из-за резонансных высказываний Дэймона в Сети появилась петиция, которая насчитывает уже более 20 тысяч подписей. Недовольные требуют убрать сцены с Мэттом из фильма «8 подруг Оушена», премьера которого состоится летом 2018 года. По их словам, если требования не будут выполнены, то все жертвы домогательств будут оскорблены. О, ужас.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна

Звездные войны: Вайнштейн, Поклонская, Джигарханян и другие скандалы 2017 года
Поиск по меткам
Австралийское кинонасилие
персоны
Бен АффлекХарви ВайнштейнМэтт Дэймон
фильмы
8 подруг Оушена

фотографии >>
Мэтт Дэймон может потерять работу из-за слов о жертвах насилия фотографии
Мэтт Дэймон может потерять работу из-за слов о жертвах насилия фотографии
Мэтт Дэймон может потерять работу из-за слов о жертвах насилия фотографии
Мэтт Дэймон может потерять работу из-за слов о жертвах насилия фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Симакин
26 декабря ушёл из жизни театральный режиссёр Виктор Симакин.
Владимир Шаинский
25 декабря ушел из жизни композитор Владимир Шаинский.

День рождения >>

Елена Антонова
Елена Астафьева
Эльвира Болгова
Кристина Бродская
Наталья Карпунина
Александр Робак
Михаил Салин
Евгения Соляных
Александр Хван
Дензел Вашингтон
Иван Десни
Хильдегард Кнеф
Карста Лёкк
Сиенна Миллер
Мэгги Смит
Тери Тордаи
все родившиеся 28 декабря >>

Афиша кино >>

Праздничный переполох
комедия
Бельгия, Канада, Франция, 2017
Чудо-Юдо
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Три богатыря и принцесса Египта
детский фильм, приключения
Россия, 2017
Движение вверх
драма, спортивный фильм
Россия, 2017
Девушка с косой
комедия
Россия, 2017
Мой любимый динозавр
боевик, приключения, семейное кино
Австралия, 2017
Ёлки новые
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Вечеринка
драма, комедия
Великобритания, 2017
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2017
Новизна
мелодрама, эротика
США, 2017
Фердинанд
комедия, приключения
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью