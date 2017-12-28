Мэтт Дэймон может потерять работу из-за слов о жертвах насилия

В нашумевшем скандале вокруг продюсера Харви Вайнштейна
всплывают всё новые и новые герои. Последним отличился актер Мэтт Дэймон
. Ранее он признался, что знал о домогательствах Вайнштейна, но предпочитал в это не вмешиваться. Недавно актрису Мэрил Стрип публично осудили за утверждения, что она, якобы, была не в курсе происходящего
. Еще на заре скандала общественность пыталась уличить Бена Аффлека
в "пособничестве" Вайнштейну. Теперь пришла очередь его товарища - Мэтта Деймона.
На днях актер заявил, что следует различать типы неправомерных действий и арестовывать только насильников де факто. Вдобавок актер отметил, что всем, кто домогается женщин, достаточно публичного осуждения.
Из-за резонансных высказываний Дэймона в Сети появилась петиция, которая насчитывает уже более 20 тысяч подписей. Недовольные требуют убрать сцены с Мэттом из фильма «8 подруг Оушена»
, премьера которого состоится летом 2018 года. По их словам, если требования не будут выполнены, то все жертвы домогательств будут оскорблены. О, ужас.
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