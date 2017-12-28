Ларису Гузееву обвинили в нескончаемой травле героев программы «Давай поженимся»

Один из октябрьских выпусков передачи «Давай поженимся!» дал старт целой акции протеста. Герой программы, нейрохирург Антон, пришел в студию с 12-летней дочерью Анастасией. Ведущие программы Лариса Гузеева, Тамара Глоба и Роза Сябитова сразу же невзлюбили образованную не по годам девочку.
«Она же в десять раз хуже свекрови», — заявила Гузеева, обвинив ребенка в неискренности.
После выхода передачи в адрес Насти посыпались нелицеприятные комментарии. Интернет-пользователи называли девочку «кошмарным ребенком», «ходячим монстром», «мерзкой девочкой».
Не выдержав публичных нападок, Анастасия выложила на Youtube полуторачасовое видео, в котором призвала руководство канала и Следственный комитет России положить конец унижениям героев программ на российском телевидении. Девочка настаивает на закрытии передач такого формата.
«Прекратите травмировать детей, унижать женщин и разжигать ненависть на "Давай поженимся" на главном СМИ России. Смените ведущих и формат программы!», — заявила она.
По словам Насти, почти все факты о ней на шоу были искажены, а ведущие вели себя откровенно «по-хамски». Даже большинство диалогов редакторы подкорректировали с помощью монтажа.
В своем видео девочка затронула и другие выпуски передачи, где ведущие откровенно унижают всякого встречного, будь то ребенок или молодая мама. Но, к сожалению, видео было изъято из публичного просмотра по просьбе правообладателя, поскольку в нем были использованы фрагменты из передачи "Давай поженимся".
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