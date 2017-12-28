Екатерина Климова рассказала, как справляется с переходным возрастом дочери

Актриса театра и кино Екатерина Климова
кроме своих профессиональных регалий имеет звание матери четверых детей. Она воспитывает двух дочерей: Лизу и малышку Бэллу, и двух сыновей: Матвея и Корнея.
Екатерина неоднократно заявляла, что в первую очередь чувствует себя мамой, и только потом — актрисой. Удивительно, но ей как-то удается посвящать всю себя детям. Счастливая мама поделилась, как справляется с переходным возрастом старшей дочери.
«Лиза никогда не доставляла мне хлопот, но сейчас, когда она повзрослела, конечно, общаться с ней стало сложнее. Дочь заставила меня вспомнить мою юность. И мне ведь тогда казалось, что все мои личные трагедии родители должны принимать как свою вину. А с кем еще бороться в таком возрасте, как не с родителями, кому предъявлять протесты? Это нормально для пятнадцати лет, лучше в этом возрасте, чем в тридцать. На эмоциях убежать из дома, поплакать два часа в подъезде и вернуться с обидой на весь свет. У меня так было, у моей сестры. Что-то похожее сейчас происходит и с Лизой. Но теперь-то я понимаю, что в тот момент я не только обижалась на маму, но и обижала ее, причиняла ей боль. Интересно, какие там дальше будут открытия, когда дети еще повзрослеют?..»
, - рассказала актриса.
Климова призналась, что у нее достаточно доверительные отношения с сыновьями.
«У Матвея, например, уже появилась своя страница в социальных сетях, у Корнея еще нет. Мы, конечно, поговорили перед этим с Матвеем, обсудили, что можно публиковать, от чего лучше отказаться. Но я понимаю, что у детей публичных людей должен вырабатываться иммунитет, не могу же я их изолировать от мира. Мое мнение, что лучше быть первоисточником той информации, которую ты хочешь донести до людей. Чтобы не рождались мифы. Но надо ее дозировать. Это раньше хотелось кричать о себе, любое интервью или обложка считались удачей — значит, тебя заметили, вот он, успех. Сейчас все же хочется больше какого-то настоящего счастья, а не рассуждений о нем»
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