Евгений Цыганов рассказал, как он воспитывает своих восьмерых детей

Несмотря на свой довольно закрытый образ жизни, актер Евгений Цыганов
все-таки рассказал в интервью телеканалу "Дождь" о подходе к воспитанию своих детей. Которых у актера восемь.
Первым делом актер признался, что не может быть суровым отцом и порой ругает самого себя за отсутствие строгости.
«Иногда приходится навязываться ребенку. Спрашиваешь: «А что с музыкой, а будем ли заниматься живописью?» Я трудно переношу насилие и не могу детей к чему-то там… Наверное, это моя проблема. Я не могу быть вполне строгим папашей, который будет их куда-то толкать, тащить и прочее. Я разговариваю, мы пытаемся договориться. Иногда бывает ощущение, что тебя не очень воспринимают, но всегда надеешься, что эмоционально попадаешь»
, – сознался Цыганов.
Евгений также рассказал, что старается не баловать детей дорогими подарками, пытается оградить их от влияния гаджетов.
«Я сам зависимый человек от гаджетов, мой сын в 1-м классе страдает, что все с телефонами, а он – без. Видимо, придется купить. Это целое событие. Он все равно сидит в айпаде, в компьютере, разбирается в этом лучше меня»
, – рассказал актер.
Цыганов в своем плотном графике старается найти время на разговоры с детьми, что, несомненно, важно в семейных отношениях.
«Есть такое понятие как вечернее чаепитие, когда все садятся и делятся тем, что произошло. В киношколе, где я учился, это называли рефлексией. Я тоже делюсь с ними тем, что я для себя открыл. Это происходит не каждый вечер, но периодически случается, – поделился Цыганов. – Вообще, конечно, с каждым ребенком надо проводить время. Когда их много, с общением тет-а-тет возникает сложность. Но я стараюсь выцеплять их по одному… Иногда они сами воспитывают друг друга жесткими методами»
, - поведал Евгений.
Актер также отметил, что поддерживает все начинания собственных детей.
«Они все разные. Я могу сказать, что они воспитывают меня, а я – их. Про приемы не могу сказать, это было бы неправильно. В какой-то момент я с детьми оказался в Школе Монтессори, в которой ребенок сам выбирает, что ему интересно, а родитель старается не мешать»
.
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