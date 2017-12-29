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Евгений Цыганов рассказал, как он воспитывает своих восьмерых детей

29 декабря
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29 декабря 2017
Несмотря на свой довольно закрытый образ жизни, актер Евгений Цыганов все-таки рассказал в интервью телеканалу "Дождь" о подходе к воспитанию своих детей. Которых у актера восемь.

Евгений Цыганов рассказал, как он воспитывает своих восьмерых детей

Первым делом актер признался, что не может быть суровым отцом и порой ругает самого себя за отсутствие строгости.

«Иногда приходится навязываться ребенку. Спрашиваешь: «А что с музыкой, а будем ли заниматься живописью?» Я трудно переношу насилие и не могу детей к чему-то там… Наверное, это моя проблема. Я не могу быть вполне строгим папашей, который будет их куда-то толкать, тащить и прочее. Я разговариваю, мы пытаемся договориться. Иногда бывает ощущение, что тебя не очень воспринимают, но всегда надеешься, что эмоционально попадаешь», – сознался Цыганов.

Евгений также рассказал, что старается не баловать детей дорогими подарками, пытается оградить их от влияния гаджетов.

«Я сам зависимый человек от гаджетов, мой сын в 1-м классе страдает, что все с телефонами, а он – без. Видимо, придется купить. Это целое событие. Он все равно сидит в айпаде, в компьютере, разбирается в этом лучше меня», – рассказал актер.

Цыганов в своем плотном графике старается найти время на разговоры с детьми, что, несомненно, важно в семейных отношениях.

«Есть такое понятие как вечернее чаепитие, когда все садятся и делятся тем, что произошло. В киношколе, где я учился, это называли рефлексией. Я тоже делюсь с ними тем, что я для себя открыл. Это происходит не каждый вечер, но периодически случается, – поделился Цыганов. – Вообще, конечно, с каждым ребенком надо проводить время. Когда их много, с общением тет-а-тет возникает сложность. Но я стараюсь выцеплять их по одному… Иногда они сами воспитывают друг друга жесткими методами», - поведал Евгений.

Актер также отметил, что поддерживает все начинания собственных детей.

«Они все разные. Я могу сказать, что они воспитывают меня, а я – их. Про приемы не могу сказать, это было бы неправильно. В какой-то момент я с детьми оказался в Школе Монтессори, в которой ребенок сам выбирает, что ему интересно, а родитель старается не мешать».
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Евгений Цыганов рассказал, как он воспитывает своих восьмерых детей фотографии
Евгений Цыганов рассказал, как он воспитывает своих восьмерых детей фотографии
Евгений Цыганов рассказал, как он воспитывает своих восьмерых детей фотографии
Евгений Цыганов рассказал, как он воспитывает своих восьмерых детей фотографии
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