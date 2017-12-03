Александра Маслякова уволили из КВН из-за подозрений в коррупции

Бессменный до недавних пор ведущий КВН Александр Масляков-старший
потерял должность директора «Планеты КВН» после проверки Генпрокуратуры. Об этом общественности заявила международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл». По словам специалистов, телеведущего заподозрили в нескольких махинациях.
В 2011 году Александр Васильевич стал руководителем «Планеты КВН». На тот момент он также являлся учредителем частного творческого объединения «АМиК» с исключительным правом на продукцию под брендом КВН.
В 2014-м «Планета КВН» под руководством Маслякова-старшего и «АМиК», директором которого уже стал Александр Масляков-младший, создали совместное предприятие «Дом КВН».
Первое подозрение состоит в том, что в 2015 году Масляков изъявил желание и стал индивидуальным предпринимателем, хотя по закону руководители ГУП не имеют такого права.
«Уже в самом этом факте есть очевидные признаки конфликта интересов: Масляков в качестве руководителя государственного предприятия заключил сделку с частной компанией, принадлежащей ему самому и его семье. Статья 22 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» требует, чтобы такие сделки согласовывались собственником, т.е., в данном случае, департаментом имущества Москвы. Кроме того, директор ГУПа обязан сообщать руководству всю информацию об организациях, которыми он и его близкие родственники руководят или владеют более, чем на 20%»
, - заявили специалисты.
В «Доме КВН» «АМиК» Александра-младшего получил долю в 51%, которая позволяет директору новой компании Ангелине Масляковой (невестке Маслякова-старшего) руководить активами ГУП.
По мнению экспертов, Масляковы и сохранили за собой товарный знак КВН, и получили под свой контроль недвижимость, подаренную «КВНовскому движению». И активно его коммерчески эксплуатируют.
На основании вышеизложенных фактов «Трансперенси» обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность Маслякова. В результате ведущего уволили с должности директора ГУПа в июле 2017 года.
Однако пресс-служба КВН, комментируя сложившуюся ситуацию, опровергла эту информацию. Там утверждают, что Александр Васильевич ушел по собственной инициативе.
«Процедура увольнения с должности директора ГУП «ММЦ Планета КВН» инициирована А. В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства. Однако, в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона»
, - заявили в пресс-службе КВН.
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