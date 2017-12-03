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Состояние Олега Табакова ухудшилось

3 декабря
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3 декабря 2017
Знаменитый деятель искусства, актер театра и кино Олег Табаков все еще находится в реанимации. СМИ сообщают, что ему стало хуже – на данный момент артист находится без сознания.

Состояние Олега Табакова ухудшилось

На днях артист впал в так называемое «состояние глубокого оглушения» - начальную стадию полной потери сознания. При таком положении вещей с больным нельзя вступить в контакт.

В то же время в больнице заявили, что врачи наблюдают положительную динамику в состоянии Табакова.

«Состояние Олега Табакова стабильное, но тяжелое, однако мы фиксируем некоторую положительную динамику», — рассказали медики.

Состояние Олега Табакова ухудшилось

Табаков попал в реанимацию 27 ноября, у него диагностировали сепсис - заражение крови возбудителями инфекции. На следующий день врачи оценили состояние артиста, как крайне тяжелое.
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