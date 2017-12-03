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Памела Андерсон осудила жертв домогательств Харви Вайнштейна

3 декабря
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3 декабря 2017
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон решила не поддаваться мейнстриму – публичному осуждению Харви Вайнштейна. Наоборот, в интервью Меган Келли она высказала осуждение в адрес жертв коварного продюсера.

Памела Андерсон осудила жертв домогательств Харви Вайнштейна

Андерсон заявила, что актрисы, которые попали в лапы Вайнштейна, должны были понимать, на что идут.

«Многие девушки думали, что встречи в отеле будут безопасными, поскольку их организовывали их же собственные агенты. Но ведь это не гарантия. Нужно было думать своей головой», - рассказала она.

Актриса также добавила, что в Голливуде есть много людей, с которыми нельзя связываться, и это всем известно.

«Меня неоднократно приглашали на подобные прослушивания. Мужчины готовы были дарить мне машины и квартиры, лишь бы я стала их "номером один". На это я обычно отвечала: "Если я буду "номером один", следовательно, у вас есть и "номер два". Мне это не нужно», - поделилась Андерсон.



Громкие суждения Андерсон вызвали общественный резонанс. Однако на все подозрения о том, что она покрывает Вайнштейна, актриса ответила в следующем своем интервью.

«Я в любом случае считаю Харви Вайнштейна сексистской свиньей... Но ведь существует много курсов самозащиты. Есть даже известная история суфражисток, изучающих боевые искусства... Женщины должны понимать, что существуют подобные проблемы, и должны быть готовы к встрече с ними. Лицемерно игнорировать эту беспечность и приносить извинения за свои высказывания», - сказала Андерсон.
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Памела Андерсон осудила жертв домогательств Харви Вайнштейна фотографии
Памела Андерсон осудила жертв домогательств Харви Вайнштейна фотографии
Памела Андерсон осудила жертв домогательств Харви Вайнштейна фотографии
Памела Андерсон осудила жертв домогательств Харви Вайнштейна фотографии
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