Памела Андерсон осудила жертв домогательств Харви Вайнштейна

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон решила не поддаваться мейнстриму – публичному осуждению Харви Вайнштейна. Наоборот, в интервью Меган Келли она высказала осуждение в адрес жертв коварного продюсера.
Андерсон заявила, что актрисы, которые попали в лапы Вайнштейна, должны были понимать, на что идут.
«Многие девушки думали, что встречи в отеле будут безопасными, поскольку их организовывали их же собственные агенты. Но ведь это не гарантия. Нужно было думать своей головой», - рассказала она.
Актриса также добавила, что в Голливуде есть много людей, с которыми нельзя связываться, и это всем известно.
«Меня неоднократно приглашали на подобные прослушивания. Мужчины готовы были дарить мне машины и квартиры, лишь бы я стала их "номером один". На это я обычно отвечала: "Если я буду "номером один", следовательно, у вас есть и "номер два". Мне это не нужно», - поделилась Андерсон.
Громкие суждения Андерсон вызвали общественный резонанс. Однако на все подозрения о том, что она покрывает Вайнштейна, актриса ответила в следующем своем интервью.
«Я в любом случае считаю Харви Вайнштейна сексистской свиньей... Но ведь существует много курсов самозащиты. Есть даже известная история суфражисток, изучающих боевые искусства... Женщины должны понимать, что существуют подобные проблемы, и должны быть готовы к встрече с ними. Лицемерно игнорировать эту беспечность и приносить извинения за свои высказывания», - сказала Андерсон.
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