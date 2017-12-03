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Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла

3 декабря
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3 декабря 2017
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская стала героиней программы «Жена. История любви», где поделилась своими эмоциями от всего происходящего.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла

Одним из самых главных откровений стало то, что от ее чувств к бывшему мужу не осталось следа.

«Моя любовь умерла в тот же день, - сказала Цымбалюк-Романовская. - Я была удивлена, как быстро были перечеркнуты все эти годы. Закрылась дверь и до свидания. Я Армена Борисовича не обижала. Я все делала для него и жила для него», - призналась Цымбалюк-Романовская.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла

По ее словам, за последнее время она открыла для себя совершенно нового, не знакомого ей Джигарханяна.

«Я знала, что у него тяжелый характер, что он вспыльчивый, что он перенес два инсульта. У него и раньше бывали какие-то эмоциональные всплески, но он никогда публично или при посторонних людях не проявлял отрытую агрессию и никогда не предъявлял мне никаких обвинений», - пожаловалась Виталина.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла

Цымбалюк-Романовская также заявила, что сейчас ничего кроме жалости она к Джигарханяну не испытывает и считает его жертвой всех обстоятельств.

«Я уверена, что он несчастен. И ему сейчас физически тяжело. Мне по-человечески его очень жаль, просто как больного пожилого человека. Вокруг него сейчас чужие люди, его это всегда раздражало, и теперь он мучается и обвиняет в этом меня. Мое отношение к нему как к мужчине и супругу изменилось. Я перестала его уважать», - поделилась бывшая жена мэтра.

Героиня программы призналась, что вся эта история заставила ее переосмыслить свою жизнь, и она готова начать все с чистого листа.
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Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла фотографии
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла фотографии
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла фотографии
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла фотографии
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