Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла

Бывшая жена Армена Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская стала героиней программы «Жена. История любви», где поделилась своими эмоциями от всего происходящего.
Одним из самых главных откровений стало то, что от ее чувств к бывшему мужу не осталось следа.
«Моя любовь умерла в тот же день, - сказала Цымбалюк-Романовская. - Я была удивлена, как быстро были перечеркнуты все эти годы. Закрылась дверь и до свидания. Я Армена Борисовича не обижала. Я все делала для него и жила для него»
, - призналась Цымбалюк-Романовская.
По ее словам, за последнее время она открыла для себя совершенно нового, не знакомого ей Джигарханяна.
«Я знала, что у него тяжелый характер, что он вспыльчивый, что он перенес два инсульта. У него и раньше бывали какие-то эмоциональные всплески, но он никогда публично или при посторонних людях не проявлял отрытую агрессию и никогда не предъявлял мне никаких обвинений»
, - пожаловалась Виталина.
Цымбалюк-Романовская также заявила, что сейчас ничего кроме жалости она к Джигарханяну не испытывает и считает его жертвой всех обстоятельств.
«Я уверена, что он несчастен. И ему сейчас физически тяжело. Мне по-человечески его очень жаль, просто как больного пожилого человека. Вокруг него сейчас чужие люди, его это всегда раздражало, и теперь он мучается и обвиняет в этом меня. Мое отношение к нему как к мужчине и супругу изменилось. Я перестала его уважать»
, - поделилась бывшая жена мэтра.
Героиня программы призналась, что вся эта история заставила ее переосмыслить свою жизнь, и она готова начать все с чистого листа.
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