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Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас

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30 декабря 2017
28 декабря в прокат вышел фильм «Движение вверх» - спортивная драма о легендарном матче между сборными СССР и США по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Одну из ключевых ролей в картине – капитана сборной и ведущего игрока «Жальгириса» Модестаса Паулаускаса сыграл литовский актёр Джеймс Тратас, который имеет все шансы оккупировать большую площадь в сердцах российских зрительниц. Кино-Театру.ру удалось поймать Джеймса между Москвой и Вильнюсом и расспросить о самом главном.

Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас

О себе

«Я родился в Вильнюсе в 1988 году. Жил там до 15 лет, после чего уехал в Шотландию, где провел 4 года. Тогда я даже не думал о том, чтобы стать актёром. У меня было две мечты – стать пожарным и стать боксером. В 19 лет вернулся в Литву и поступил в Академию музыки и театра, куда набирали первый курс на специальность «актёр кино». Тогда я понял, что кино – это моя страсть».

О переезде из Литвы

«Я закончил обучение, когда мне было 23 года и понял, что мир литовского кино очень маленький, выпускается всего 5-7 фильмов в год, и шанс попасть хотя бы в один крайне невелик. Тогда я принял решение переехать в Чехию, в Прагу, потому, что тогда там из-за относительной дешевизны производства снимали много голливудского кино. Я подумал, что там смогу примелькаться и заполнить свою фильмографию маленькими ролями в больших проектах, но немного опоздал. Такая ситуация была 10 лет назад, сейчас есть места, где снимать гораздо дешевле – Румыния, Болгария, и так далее.
Я космополит. У литовцев сейчас отличный паспорт. Мы можем и на Запад и в Россию. Надеюсь, всё так и останется. Поэтому я могу и хочу работать везде».

Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас

О карьере в российском кино

«Мне очень повезло – мой хороший друг Эмилис Веливис снимал фильм про вампиров «Ночные стражи», и я приехал в Москву на съёмки. У меня был такой график, что свободного времени было много. Я походил по кастингам. Был на кастингах «Притяжения», «Легенды о Коловрате» и, конечно же, «Движения вверх». Я получил только одну роль, но, как мне кажется, самую удачную.
Мне очень понравилось работать в России, и если будут интересные, серьезные предложения, я без сомнения вернусь, даже думать не буду».

О «Движении вверх»

«Я когда прочитал сценарий, у меня мурашки по спине побежали. Как будто бы про меня написали, настолько мне знаком этот персонаж. Я работал в России, но меня позвали сниматься в Лондоне. И я поехал туда, потому что съёмки «Движения вверх» были отложены больше чем на год, и мы долго ждали старта. Я не знал куда мне деваться: оставаться в России и ждать, или бежать куда глаза глядят и браться за любую работу? Мне это очень помогло в роли, мой персонаж тоже не знал, что делать: оставаться в СССР или бежать на Запад?».

Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас

О спорте и кино

«Кино, как мне кажется – это командный спорт, много людей, много департаментов, но все идут к одной цели. В спорте всё то же самое: врачи, тренеры, сервисная группа, чиновники. Что касается нашей картины – у нас были и спортсмены и актёры. Спортсмены учили нас как жить спортом, а мы им объясняли тонкости актёрства. Поэтому так органично и получилось - актёры выглядели как спортсмены, а спортсмены играли как актёры.
Например, Машков много фразочек и слов позаимствовал у Александра Белова, сына тренера сборной по баскетболу Сергея Белова. Александр подсказывал, что бы кричал тренер в той или иной ситуации».

О русофобии в прибалтийских странах

«У нас в Литве есть несколько персон, которые очень давят на российский вопрос, и из-за таких людей возникает иллюзия какой-то русофобии. Но я могу сказать, что мой близкий круг общения - это образованные люди, которые всё понимают, и никогда не будут судить о целой нации по разрозненным высказываниям нескольких людей».

Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас

О личной жизни

«Я однажды сделал эту ошибку в Литве, когда появились первые успехи: очень открыто говорил о личной жизни. Но сейчас понял, что это не очень хорошо. Я бы хотел, чтобы люди судили обо мне по мой работам, а не по моим отношениям с кем бы то ни было. У каждого человека есть своя история, и никто не идеален, все совершают ошибки. Я бы хотел говорить о себе своими ролями».
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Движение вверхЛегенда о КоловратеНочные стражиПритяжение

фотографии >>
Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас фотографии
Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас фотографии
Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас фотографии
Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас фотографии
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обсуждение >>
№ 10
Красная королева   30.12.2017 - 19:31
Красавец, побольше бы таких на экранах, а то одни старперы да хипстеры—малолетки. читать далее>>
№ 9
рыжий кот рыжий кот   30.12.2017 - 18:50
... О неееееееееееееееееееееееееееееееееет! Не надо, только не это! читать далее>>
№ 8
Ольга_Малинина   30.12.2017 - 18:01
Может и неплохой актер, весь такой полированный, весь такой гладенький хоть и бородатый, уже надрессирован как нужно позировать, как личико перед камерой делать, знает глазоньки куда девать правильно и... читать далее>>
№ 7
avorado (Москва)   30.12.2017 - 11:16
"Но я могу сказать, что мой близкий круг общения - это образованные люди"... Да и "необразованные" тоже - "рабочий класс" (в том числе и бизнесмены) везде одинаков, и всегда... читать далее>>
№ 6
рыжий кот рыжий кот   30.12.2017 - 10:39
... Ну почему же нету))) Один точно есть))) Заходите в Клинику св. Анны, это тут рядом, у нас с секс-символом проблемы точно нет))) http://www.kino-teatr.ru/topic/35/forum/ читать далее>>
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