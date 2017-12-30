Прибалтийский дебют: у российских зрительниц будет Тратас

28 декабря в прокат вышел фильм «Движение вверх» - спортивная драма о легендарном матче между сборными СССР и США по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Одну из ключевых ролей в картине – капитана сборной и ведущего игрока «Жальгириса» Модестаса Паулаускаса сыграл литовский актёр Джеймс Тратас, который имеет все шансы оккупировать большую площадь в сердцах российских зрительниц. Кино-Театру.ру удалось поймать Джеймса между Москвой и Вильнюсом и расспросить о самом главном.
О себе
«Я родился в Вильнюсе в 1988 году. Жил там до 15 лет, после чего уехал в Шотландию, где провел 4 года. Тогда я даже не думал о том, чтобы стать актёром. У меня было две мечты – стать пожарным и стать боксером. В 19 лет вернулся в Литву и поступил в Академию музыки и театра, куда набирали первый курс на специальность «актёр кино». Тогда я понял, что кино – это моя страсть».
О переезде из Литвы
«Я закончил обучение, когда мне было 23 года и понял, что мир литовского кино очень маленький, выпускается всего 5-7 фильмов в год, и шанс попасть хотя бы в один крайне невелик. Тогда я принял решение переехать в Чехию, в Прагу, потому, что тогда там из-за относительной дешевизны производства снимали много голливудского кино. Я подумал, что там смогу примелькаться и заполнить свою фильмографию маленькими ролями в больших проектах, но немного опоздал. Такая ситуация была 10 лет назад, сейчас есть места, где снимать гораздо дешевле – Румыния, Болгария, и так далее.
Я космополит. У литовцев сейчас отличный паспорт. Мы можем и на Запад и в Россию. Надеюсь, всё так и останется. Поэтому я могу и хочу работать везде».
О карьере в российском кино
«Мне очень повезло – мой хороший друг Эмилис Веливис снимал фильм про вампиров «Ночные стражи», и я приехал в Москву на съёмки. У меня был такой график, что свободного времени было много. Я походил по кастингам. Был на кастингах «Притяжения», «Легенды о Коловрате» и, конечно же, «Движения вверх». Я получил только одну роль, но, как мне кажется, самую удачную.
Мне очень понравилось работать в России, и если будут интересные, серьезные предложения, я без сомнения вернусь, даже думать не буду».
О «Движении вверх»
«Я когда прочитал сценарий, у меня мурашки по спине побежали. Как будто бы про меня написали, настолько мне знаком этот персонаж. Я работал в России, но меня позвали сниматься в Лондоне. И я поехал туда, потому что съёмки «Движения вверх» были отложены больше чем на год, и мы долго ждали старта. Я не знал куда мне деваться: оставаться в России и ждать, или бежать куда глаза глядят и браться за любую работу? Мне это очень помогло в роли, мой персонаж тоже не знал, что делать: оставаться в СССР или бежать на Запад?».
О спорте и кино
«Кино, как мне кажется – это командный спорт, много людей, много департаментов, но все идут к одной цели. В спорте всё то же самое: врачи, тренеры, сервисная группа, чиновники. Что касается нашей картины – у нас были и спортсмены и актёры. Спортсмены учили нас как жить спортом, а мы им объясняли тонкости актёрства. Поэтому так органично и получилось - актёры выглядели как спортсмены, а спортсмены играли как актёры.
Например, Машков много фразочек и слов позаимствовал у Александра Белова, сына тренера сборной по баскетболу Сергея Белова. Александр подсказывал, что бы кричал тренер в той или иной ситуации».
О русофобии в прибалтийских странах
«У нас в Литве есть несколько персон, которые очень давят на российский вопрос, и из-за таких людей возникает иллюзия какой-то русофобии. Но я могу сказать, что мой близкий круг общения - это образованные люди, которые всё понимают, и никогда не будут судить о целой нации по разрозненным высказываниям нескольких людей».
О личной жизни
«Я однажды сделал эту ошибку в Литве, когда появились первые успехи: очень открыто говорил о личной жизни. Но сейчас понял, что это не очень хорошо. Я бы хотел, чтобы люди судили обо мне по мой работам, а не по моим отношениям с кем бы то ни было. У каждого человека есть своя история, и никто не идеален, все совершают ошибки. Я бы хотел говорить о себе своими ролями».
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