Светлана Пермякова рассказала о разводе и внезапном возвращении в КВН

Светлана в разводе, но не препятствует бывшему мужу участвовать в воспитании дочери. По словам актрисы, у них очень доверительные отношения. Шелест попросила её раскрыть секрет, как «остаться друзьями» после развода.
«Я не знаю, как у нас получилось. Мы же тоже расходились вдрызг просто. Когда Варюшке было два года, я выгнала Макса. Я сказала ему: «Я задыхаюсь, ты меня поглотил». Я не знаю, он меня как-то подавил. Моего собственного «Я» не существовало. Я до сих пор не могу понять, что это было - я боялась всего. Мы жили вместе - были чужими, мы разъехались - стали роднее. На самом деле, отпусти - и ближе человека не будет. Ты отпусти. Если это твое, оно придёт к тебе, оно притянется к тебе», - ответила Пермякова.
Недавно Светлане пришлось возвратиться к истокам. Она участвовала в юбилейном концерте КВН и призналась, что 13 лет назад все это казалось ей просто шуткой.
«У нас было 2 выступления. Мне, в принципе, самой интересно. Причем, еще когда играли в 2003-2004 году, мы ходили и шутили: «Представляешь, через 10 лет будут Светка и Жанка такие!». Мы хохотали над этим. Проходит 15 лет, и труба зовет»
«У нас команда странная. Каким образом мы в «вышке» заняли какое-то там призовое место? Вообще, удивительным образом! Другие команды кладут всё: мысли, кости, пот, кровь на алтарь КВНа. Они с утра до вечера репетируют, танцуют. У нас - если 3-4 репетиции было, и то приходили полторы калеки!», - рассказала актриса.
Также она поведала о том, что у её совсем маленькой дочери уже был актерский опыт.
«Она снималась в «Интернах». У Быковых родился мальчик Илюша, и Варюша как раз попадала в тот возраст, когда отец приносит сына со своей «империей» знакомить».
По словам актрисы, все произошло случайно. Тогда она была на съемочной площадке, а Варя дома с няней. Но внезапно подобранный на роль Илюши младенец закапризничал, и Светлане предложили взять на роль ее дочь, чтобы не терять время на поиски других. Девочке на момент съемок было 10 месяцев.
«Привезли Варюшку, переодели ее – мальчик такой на руках у Охлобыстина. Я говорю: «В принципе, неплохое начало карьеры – с Охлобыстиным войти в жизнь», - рассказала Пермякова.
Многим Светлана запомнилась по роли старшей медсестры Любы в сериале «Интерны». Ольга Шелест поинтересовалась, есть ли в этой героине что-то драматическое.
«Там много чего. Там одиночество, желание найти своего единственного. Там желание помочь, посочувствовать», - ответила актриса, добавив, что это совершенно придуманный образ – сама она на Любу не похожа.
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