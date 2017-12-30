Андрей Мягков рассказал, за что осуждает коллег по фильму «Ирония судьбы»

В предпраздничном спецвыпуске программы Андрей Малахов навестил актеров, сыгравших в культовом новогоднем фильме Эльдара Рязанова«Ирония судьбы, или С легким паром!». В том числе, Малахов нанес визит к исполнителю главной роли Андрею Мягкову. Хотя актер не любит рассказывать о работе в этой картине, он решил сделать исключение. Впервые за последние 20 лет Мягков рассказал о роли в популярном фильме.
«После выхода картины мне дарили веники, подходили, пальцем трогали. Сейчас все это закончилось, возраст сделал свое дело. На самом деле, я не был уверен, что фильм вообще будет кому-то интересен. На площадке у Эльдара была теплая, очень домашняя атмосфера. Он умел делать это как никто другой. Не помню, как проходили съемки. Я приходил и получал удовольствие», – поделился актер.
О работе с режиссером Эльдаром Рязановым.
«Было много юмора, шуток. Очень хотелось порадовать Эльдара, женщинам тем более. Они лезли из кожи вон… Дубленка и шарф со съемок хранятся у меня до сих пор. А шапку я потерял», – отметил артист, добавив, что Рязанов все-таки был непростым человеком:
«Он выглядел добродушным и обаятельным. Но если что-то шло не так, сразу становился жестоким. В такие моменты его лучше было не видеть».
«У нас не произошло какого-то родства душ. Хотя странно, ведь она очень славная женщина. Но не встречаемся. В Польше не был, да и она, когда приезжает, не заходит».
Андрей Васильевич также в эфире возмутился тем, что «любимчики» Рязанова даже не присутствовали на панихиде по нему.
«Разве может быть что-то такое?.. Он же их обожал… Я сказал, что не буду участвовать в этой передаче, потому что не могу их всех видеть. Никого. Это плохо, но это так. Он их обожал, делал карьеру, снимал. И вдруг не прийти на панихиду, на прощание. Я не понимаю этого, никак не могу. И никто не может мне объяснить, почему»
обсуждение >>