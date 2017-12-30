Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Андрей Мягков рассказал, за что осуждает коллег по фильму «Ирония судьбы»

30 декабря
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
30 декабря 2017
В предпраздничном спецвыпуске программы Андрей Малахов навестил актеров, сыгравших в культовом новогоднем фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». В том числе, Малахов нанес визит к исполнителю главной роли Андрею Мягкову. Хотя актер не любит рассказывать о работе в этой картине, он решил сделать исключение. Впервые за последние 20 лет Мягков рассказал о роли в популярном фильме.

Андрей Мягков рассказал, за что осуждает коллег по фильму «Ирония судьбы»

«После выхода картины мне дарили веники, подходили, пальцем трогали. Сейчас все это закончилось, возраст сделал свое дело. На самом деле, я не был уверен, что фильм вообще будет кому-то интересен. На площадке у Эльдара была теплая, очень домашняя атмосфера. Он умел делать это как никто другой. Не помню, как проходили съемки. Я приходил и получал удовольствие», – поделился актер.

О работе с режиссером Эльдаром Рязановым.

«Было много юмора, шуток. Очень хотелось порадовать Эльдара, женщинам тем более. Они лезли из кожи вон… Дубленка и шарф со съемок хранятся у меня до сих пор. А шапку я потерял», – отметил артист, добавив, что Рязанов все-таки был непростым человеком:

«Он выглядел добродушным и обаятельным. Но если что-то шло не так, сразу становился жестоким. В такие моменты его лучше было не видеть».

Андрей Мягков рассказал, за что осуждает коллег по фильму «Ирония судьбы»

Актер признался, что не поддерживает никаких отношений с Барбарой Брыльска.

«У нас не произошло какого-то родства душ. Хотя странно, ведь она очень славная женщина. Но не встречаемся. В Польше не был, да и она, когда приезжает, не заходит».

Андрей Васильевич также в эфире возмутился тем, что «любимчики» Рязанова даже не присутствовали на панихиде по нему.

«Разве может быть что-то такое?.. Он же их обожал… Я сказал, что не буду участвовать в этой передаче, потому что не могу их всех видеть. Никого. Это плохо, но это так. Он их обожал, делал карьеру, снимал. И вдруг не прийти на панихиду, на прощание. Я не понимаю этого, никак не могу. И никто не может мне объяснить, почему»

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Евгений Цыганов рассказал, как он воспитывает своих восьмерых детей

Екатерина Климова рассказала, как справляется с переходным возрастом дочери

Александр Петров объяснил, почему он везде одинаковый
Поиск по меткам
твтелешоу
персоны
Барбара БрыльскаАндрей МалаховАндрей МягковЭльдар Рязанов
фильмы
Ирония судьбы, или С лёгким паром!

фотографии >>
Андрей Мягков рассказал, за что осуждает коллег по фильму «Ирония судьбы» фотографии
Андрей Мягков рассказал, за что осуждает коллег по фильму «Ирония судьбы» фотографии
Андрей Мягков рассказал, за что осуждает коллег по фильму «Ирония судьбы» фотографии
Андрей Мягков рассказал, за что осуждает коллег по фильму «Ирония судьбы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 4
Денис Хотимир (Инкоу)   31.12.2017 - 07:23
какая-то фигня, пардон за мой французский. взаимоотношения актеров, людей пожилых уже, дело очень деликатное, а Малахов в очередной раз пытается что-то нарыть, сделать нездоровую сенсацию. Мне такое неинтересно. читать далее>>
№ 3
Франсуа Пиньон   31.12.2017 - 07:22
Для понимания речей актеров по тому или иному поводу следует помнить жизненную мудрость: они готовы соломинку в чужом глазу узреть, но не видеть у себя собственного бревна. Он не пришел, потому что не... читать далее>>
№ 2
avorado (Москва)   30.12.2017 - 22:37
Не пришли?.. на похороны?.. может, им лучше побыть одним?.. читать далее>>
№ 1
avorado (Москва)   30.12.2017 - 22:24
Странно, почему никого тут?.. А у него такой обаятельный тенор :) ... и вообще :) легенда воплощенная, Андрей Мягков и супруга его; вы, нынешние - ну-тка?! :) P.S. Разрешите?... под Новый год-то?..... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Шаврин
30 декабря ушёл из жизни актер Александр Шаврин.
Виктор Симакин
26 декабря ушёл из жизни театральный режиссёр Виктор Симакин.
Владимир Шаинский
25 декабря ушел из жизни композитор Владимир Шаинский.

День рождения >>

Валентин Буров
Полина Долинская
Анатолий Кузнецов
Сергей Мелконян
Елена Мельникова
Сергей Серов
Дмитрий Суржиков
Семён Фарада
Ипполит Хвичия
Татьяна Шмыга
Сюзи Делер
Вэл Килмер
Бен Кингсли
Сара Майлз
Тим Мэтисон
Ева Рутткаи
Энтони Хопкинс
все родившиеся 31 декабря >>

Афиша кино >>

Величайший шоумен
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2017
День мертвецов: Злая кровь
фильм ужасов
Болгария, 2017
Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Праздничный переполох
комедия
Бельгия, Канада, Франция, 2017
Чудо-Юдо
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Движение вверх
драма, спортивный фильм
Россия, 2017
Три богатыря и принцесса Египта
детский фильм, приключения
Россия, 2017
Девушка с косой
комедия
Россия, 2017
Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Мой любимый динозавр
боевик, приключения, семейное кино
Австралия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью