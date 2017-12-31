Почему звезды Голливуда рекламируют газету «Копейский рабочий»?

Под Новый год в редакцию газеты «Копейский рабочий» вновь пришли снимки, на которых Николь Кидман
, Уилл Смит
, Морган Фриман
и другие знаменитости позируют с уральской газетой в руках.
Как так вышло, что вот уже 9 лет звезды Голливуда добровольно рекламируют официальный печатный орган администрации Копейского городского округа в Челябинской области?
Идея фотографировать голливудских звезд с выпусками газеты «Копейский рабочий» принадлежит жене продюсера Джона Тьюксбери Маргарите Сушкевич. Сушкевич родилась в Копейске, в 90-х уехала в США, но не забыла, откуда она родом. Несколько раз в год редакция газеты отправляет Маргарите свежие выпуски, а в ответ получает кадры со звездами, держащими газету в руках.
В итоге в редакционной коллекции за 9 лет появились снимки, на которых газету держат Джеки Чан
, Николас Кейдж
, Холли Берри
, Сальма Хайек
, Пенелопа Крус
, Эмма Стоун
, Дастин Хоффман
, Бен Аффлек
, Мэтт Деймон
, Джонни Депп
и многие другие.
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