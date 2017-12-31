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Почему звезды Голливуда рекламируют газету «Копейский рабочий»?

31 декабря
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31 декабря 2017
Под Новый год в редакцию газеты «Копейский рабочий» вновь пришли снимки, на которых Николь Кидман, Уилл Смит, Морган Фриман и другие знаменитости позируют с уральской газетой в руках.

Блейк Лайвли

Мэтт Дэймон

Как так вышло, что вот уже 9 лет звезды Голливуда добровольно рекламируют официальный печатный орган администрации Копейского городского округа в Челябинской области?

Анджелина Джоли

Джонни Депп

Идея фотографировать голливудских звезд с выпусками газеты «Копейский рабочий» принадлежит жене продюсера Джона Тьюксбери Маргарите Сушкевич. Сушкевич родилась в Копейске, в 90-х уехала в США, но не забыла, откуда она родом. Несколько раз в год редакция газеты отправляет Маргарите свежие выпуски, а в ответ получает кадры со звездами, держащими газету в руках.

Николь Кидман

Почему звезды Голливуда рекламируют газету «Копейский рабочий»?

В итоге в редакционной коллекции за 9 лет появились снимки, на которых газету держат Джеки Чан, Николас Кейдж, Холли Берри, Сальма Хайек, Пенелопа Крус, Эмма Стоун, Дастин Хоффман, Бен Аффлек, Мэтт Деймон, Джонни Депп и многие другие.

Колин Фаррелл

Холли Берри

Николас Кейдж

Эмма Стоун

Сальма Хайек

Сьюзен Сарандон

Николь Кидман

Хелен Миррен

Пенелопа Крус

Бен Аффлек

Джеки Чан

Чарли Ханнэм
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