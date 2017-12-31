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Блеск и нищета красных дорожек: Самые запоминающиеся образы 2017 года

31 декабря
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31 декабря 2017
Подводя итоги этого года, мы не могли не оглянуться на трагикомедию, которая весь год разыгрывалась на красных дорожках и на фоне пресс воллов. И сделали заключение, что некоторые персонажи с необъяснимым упорством осваивали амплуа безвкусно одетых жертв плохих стилистов, а иные, напротив, являлись образцом изысканного стиля. Остальные же переживали на этом поприще серию взлетов и падений. Так же в нашей подборке появилась «серая зона» - знаменитости, которые радовали наш взор образами, не поддающимися каким бы то ни было определениям. Мы будем продвигаться от запорожца к мерседесу, а карнавал оставим на десерт.

Анна Кендрик неспроста выглядела такой грустной на Золотом глобусе - она уже, наверное, осознала, что на ней наряд, которому суждено попасть во все подборки неудачных образов церемонии.

Анна Кендрик

А вот обычно стильная Сара Джессика Паркер периодически делает промахи, но не забывает при этом улыбаться.

Сара Джессика Паркер

Ни одно публичное появление Марион Котийяр в этом году нельзя назвать удачным с точки зрения стиля. Но один из нарядов, в котором актриса появилась на Каннском фестивале, вместил в себя те приметы 80-х, о которых мы вспоминаем с содроганием, радуясь, что это время осталось позади.

Марион Котийяр

Ирина Горбачева предпочитает брючные костюмы платьям. И чаще всего смотрится гармонично. Но система дала сбой, когда в одном образе встретились бомбер и остроносые туфли.

Ирина Горбачева

Юлия Пересильд весь год отдавала предпочтения платьям сиротского вида, забывая, что отсутствие декоративных элементов зачастую гораздо лучше, чем их наличие. Вот это платье, при кажущейся "умеренности" декоративной отделки, навевает мысли о визите на блошинный рынок в поисках фурнитуры и о пестрых дембельских нарядах.

Юлия Пересильд

Эмма Уотсон и Дженнифер Коннели пали жертвами ботильонов.

Эмма Уотсон

Дженнифер Коннели

Леа Сейду (как кстати и многие, в том числе частенько Хлоя Грейс Морец) - переоценила достоинства высокого воротника, который мало кому идет.

Леа Сейду

Вот, например, Кристен Стюарт сделала ту же ошибку.

Кристен Стюарт

Впрочем, ошибку она сделала не одну, а с десять. Все уже привыкли и пытаются отыскать в этом крестовом походе против хорошего вкуса и гармонии некий шарм. Не будем мешать.

Кристен Стюарт

Ни что так не уродует молодую женщину, как старческие шерстяные костюмчики Шанель.

Рут Негга

Многоярусные юбки бывают разные. Есть вот совершенно безобразная разновидность "баба на чайнике".

Блеск и нищета красных дорожек: Самые запоминающиеся образы 2017 года

Мэнди Мур

Ежегодный бал института костюма MET Gala поощряет гостей мероприятия на эксцентричность, несовместимую с практичностью. Этот бал стал своего рода карнавалом, в котором костюм является не столько одеждой, сколько произведением искусства. Но бывают ведь и плохие произведения искусства.

Лили Коллинз

Мадонна

Клэр Дейнс

Шарлиз Терон частенько попадает впросак, выбирая некомплиментарные наряды, подчеркивающие особенности ее широкоплечей фигуры.

Шарлиз Терон

Светлана Ходченкова отличилась в этом году сначала в Каннах, придя в образе мешковатой рыбы твой мечты.

Светлана Ходченкова

Затем на церемонии премии "Женщины года" по версии журнала Glamour.

Светлана Ходченкова

Сальма Хайек, которая чаще всего старается подчеркнуть свои пышные формы платьями с глубоким декольте, вдруг решила появиться на одной из вечеринок в Каннах в целомудренном костюме, напоминающем наряд поросенка Фунтика.

Сальма Хайек

Эффект мокрых волос хорошо смотрится только на пляже или в бане. В сочетании с вечерним платьем он наводит на мысли о грязных волосах.

Шарлотта Райли

Марго Робби

Рубрика "без комментариев"

Ольга Бузова

Лолита Милявская

Екатерина Варнава

Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен

Блеск и нищета красных дорожек: Самые запоминающиеся образы 2017 года

Марьяна Спивак

Среди тех, кто держал марку "иконы стиля" (и ни разу не уронил) в этом году были Блейк Лайвли, Николь Кидман, Наталья Ионова, Диана Крюгер, Ирина Гринева, Паулина Андреева, Кейт Босуорт, Светлана Устинова, Аня Чиповская и Тильда Суинтон.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Ирина Гринева

Диана Крюгер

Диана Крюгер

Кейт Босуорт

Светлана Устинова

Наталья Ионова

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

И хотя западные СМИ высмеяли ярко-зеленый наряд Кидман, мы не видим в нем никакой дисгармонии и китча. Эти же СМИ восхищались экспериментами Джареда Лето, о котором попозже.

Николь Кидман

Мы до сих пор не можем забыть великолепное полупрозрачное платье Моники Белуччи, в котором она вела церемонию открытия Каннского фестиваля.

Моника Белуччи

Кара Делевинь умудряется выглядеть вызывающе и элегантно одновременно. А это далеко не каждому дано.

Кара Делевинь

Кара Делевинь

Это серебряное платье само по себе весьма непростое и могло бы легко обезобразить женщину. Но на Гвендолин Кристи оно смотрелось просто потрясающе кстати.

Гвендолин Кристи

Кира Найтли после рождения первенца на некоторе время отошла от светских мероприятий, но недавно актриса появилась на церемонии вручения театральной премии газеты Evening Standart и затмила всех своим романтичным образом.

Кира Найтли

Елена Захарова обычно не выделяется среди отечественных звезд особенно изысканными нарядами, но на ежегодной церемонии журнала «Hello!» Елена появилась в простом, но очень элегантном и эффектном платье.

Елена Захарова

Холли Берри в этом году исполнился 51 год, поэтому критика ее соотечественников, которым не угодила пышная прическа актрисы на церемонии "Оскар" кажется просто смехотворной.

Холли Берри

На балу Met Gala Холли появилась в экстравагантном платье, напоминающем древесную кору и чагу.

Холли Берри

Сьюзен Сарандон появилась на открытии Каннского кинофестиваля в эффектном зеленом бархатном платье с глубоким декольте, заставив общественность усомниться в том, что ей 71 год.

Сьюзен Сарандон

На красной дорожке ММКФ помимо Паулины Андреевой, Светланы Устиновой и Натальи Ионовой очень элегантно выглядели Сабина Ахмедова и Оксана Акиньшина.

Сабина Ахмедова

Оксана Акиньшина

Ну и мы не можем не вспомнить платье Джулианны Мур, в котором она появилась на Берлинском кинофестивале.

Джулианна Мур

А теперь поговорим о тех прекрасных людях, чьи эксперименты со стилем находятся (постоянно или спорадически) за гранью добра и зла. И говорить об удаче или неудаче тут не приходится. Это чистой воды карнавал - здесь можно только заниматься тем, что подсчитывать перья и сравнивать пышность наряда.

Филипп Бедросович весь год доставлял нам невозможное удовольствие своими смелыми образами.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Впрочем, Филиппу Бедросовичу еще очень далеко до Джареда Лето.

Джаред Лето

Джаред Лето

Джаред Лето

Джаред Лето

И до Рианны.

Рианна

Рианна

Ольга Бузова появилась на премии МУЗ-ТВ в образе Афродиты "пенорожденной", вылупившись из огромной ракушки. Жемчужина отечественного шоубизнеса.

Ольга Бузова

Дженнифер Лопес сменила два идентичных наряда во время церемонии вручения музыкальной премии журнала Billboard.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

А Сальма Хайек нарядилась в подарочную упаковку.

Сальма Хайек

На этом наш обзор подошел к концу. Надеемся увидеть больше бурлеска в следующем году.

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Виктория АбрильОксана АкиньшинаПаулина АндрееваСабина АхмедоваМоника БелуччиХолли БерриКейт БланшеттЭвелина БлёдансФёдор БондарчукКейт БосвортЕлизавета БоярскаяОльга БузоваСофия БутеллаЕкатерина ВарнаваВладимир ВдовиченковГлюк'ozаИрина ГорбачёваИрина ГринёваКара ДелевиньНина ДобревЗои ДойчКлэр ДэйнсЕлена ЗахароваНаталья Ионова (II)Скарлетт ЙоханссонАнна КендрикНиколь КидманФилипп КиркоровХайди КлумЛили КоллинзЕлена КондулайненДженнифер КоннеллиМарион КотийярДайана КрюгерОльга КуриленкоРавшана КурковаБлейк ЛайвлиДжаред ЛетоДженнифер ЛопесДжессика ЛэнгЕлена ЛядоваМадоннаЭзра МиллерЛолита МилявскаяХлоя Грейс МорецДжулианна МурМэнди МурКира НайтлиСара Джессика ПаркерЮлия ПересильдАлла ПугачёваШарлотта РайлиРианнаДейзи РидлиМарго РоббиЗои СалданаСьюзен СарандонЛеа СейдуМарьяна СпивакКристен СтюартТильда СуинтонШарлиз ТеронУма ТурманЭмма УотсонСветлана УстиноваВанесса Энн ХадженсСэлма ХайекСветлана ХодченковаАнна Чиповская

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