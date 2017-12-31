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«Сильнее нынешнего президента Путина никого нет»: Рената Литвинова поделилась мыслями на злобу дня

31 декабря
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31 декабря 2017
Рената Литвинова дала большое интервью писателю Аурену Хабичеву, полная версия которого выйдет в январе 2018 года. Но в 8-минутном анонсе интервью уже можно узнать об отношении Литвиновой к политической деятельности Собчак, аресту Кирилла Серебренникова, отношению к голливудскому скандалу вокруг Харви Вайнштейна и о новом совместном проекте с Земфирой.

«Сильнее нынешнего президента Путина никого нет»: Рената Литвинова поделилась мыслями на злобу дня

Про Вайнштейна и домогательства

«Вы знаете, у меня даже не было шанса вот так с кем-нибудь переспать, чтобы куда-нибудь там после этого рвануть. Но, разумеется, я знаю случаи, когда режиссеры используют свое положение и могут приставать. Со мной тоже бывало такое, но это было так смешно! И это все равно не было сопряжено с тем, что моя карьера была под угрозой, и меня насиловали или принуждали».

«Я матерая дама, попробуй ко мне пристань. А потом, может, ко мне никто и не пристанет в моем возрасте. Я тоже отдаю себе в этом отчет».

«Не представляю, чтобы меня взяли и заставили что-то такое делать. Особенно такой страшный мужчина, как Вайнштейн. Это просто невозможно. Столько даже не выпить…»

«Сильнее нынешнего президента Путина никого нет»: Рената Литвинова поделилась мыслями на злобу дня

Про Ксению Собчак

«Мы все знаем очень много о Ксении Анатольевне. Это единственный кандидат, который очень прозрачен. Но то, с какой силой она рванула, с достаточно сильной командой... Это вызывает вопросы: откуда возникла эта идея, что, будучи просто редактором глянцевого журнала и достаточно успешной телеведущей и журналисткой, она вдруг возымела такие амбиции? Это достаточно неожиданно и, может быть, даже подозрительно. Но я вижу, как это ей приносит счастье, как она получает удовольствие…Но кто стоит за ней — я не понимаю».

Про политику и Путина

«Мне нравятся женщины, которые хотят быть в политике. Но к политике я отношусь как к самому грязному жанру».

«Не скажу, за кого буду голосовать. Но, конечно, если смотреть правде в глаза, то у нас сильнее нынешнего президента Путина никого нет. Не перехлестнет его никто».

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«Сильнее нынешнего президента Путина никого нет»: Рената Литвинова поделилась мыслями на злобу дня фотографии
«Сильнее нынешнего президента Путина никого нет»: Рената Литвинова поделилась мыслями на злобу дня фотографии
«Сильнее нынешнего президента Путина никого нет»: Рената Литвинова поделилась мыслями на злобу дня фотографии
«Сильнее нынешнего президента Путина никого нет»: Рената Литвинова поделилась мыслями на злобу дня фотографии
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№ 1
Т-татьян@   31.12.2017 - 18:42
Согласна с Ренатой, что сильнее ВВП никого нет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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