Юлия Высоцкая рассказала о внебрачной дочери Андрея Кончаловского

Не так давно Юлия Высоцкая
сменила Ксению Алферову
на посту ведущей телепередачи «Жди меня» и уже успела поделиться со зрителями очень личными семейными историями. В одном из последних выпусков передачи Высоцкая рассказала о внебрачной дочери своего мужа - режиссера Андрея Кончаловского
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«В моей семье была такая ситуация - мой муж узнал о ребенке, мама которого скрывала, что он родился. Но все в итоге разрешилось хорошо. Девочка наша. Папа ее любит, обожает. У них все хорошо»
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Юлия не озвучила имя дочери, но журналисты StarHit с помощью всесильной дедукции пришли к выводу, что речь идет, «очевидно» о Дарье Михалковой, дочери Ирины Бразговки
. С которой у Кончаловского был роман, когда Ирина была еще студенткой ВГИКа.
О существовании Дарьи Кончаловскому в 90-х сообщил некий доброжелатель, которому показалось, что Бразговке тяжело одной воспитывать ребенка. В одной из телепередач Дарья рассказала, как в 17 лет узнала о том, что ее отец - знаменитый режиссер.
«У нас вдруг начали появляться средства. Я стала учить английский. Потом мама спросила, чем бы я хотела заниматься. И я тогда я задала ей вопрос, кто мой отец. Она сказал, что очень известный режиссер – Андрей Кончаловский. Я побежала к зеркалу, искать сходство. Первый раз мы встретились с отцом на Красной площади, папа был режиссером-постановщиком концерта к 850-летию Москвы. а я пела в хоре. Мама подвела меня к нему и сказала: «Это Даша». Папа потом все время подходил ко мне и спрашивал, не замерзла ли я. В первую встречу он сказал, что не уверен, что я его дочь и что все это для него очень странно. И я его понимаю. Сама не могла долго принять эту ситуацию. До теста ДНК дело не дошло, хотя я была бы не против».
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