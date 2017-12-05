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В крови покойного Дмитрия Марьянова обнаружены сильнодействующие препараты

5 декабря
2017 год

Лайфстайл >>
5 декабря 2017
В крови скончавшегося 15 октября актера Дмитрия Марьянова было обнаружено высокое содержание галоперидола и феназепама. Экспертиза показала, что сильнодействующие препараты вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью. Несмотря на то, что директор реабилитационного центра «Феникс», в котором Марьянов провел последние дни своей жизни, отрицала применение работниками центра для лечения актера каких-либо лекарственных препаратов.

В крови покойного Дмитрия Марьянова обнаружены сильнодействующие препараты

На основании результатов химико-гистологической экспертизы тканей тела Марьянова в отношении директора и сотрудников «Феникса» может быть возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Однако пока не доказано, что содержание выше упомянутых средств стало причиной смерти актера.
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Дмитрий Марьянов

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В крови покойного Дмитрия Марьянова обнаружены сильнодействующие препараты фотографии
В крови покойного Дмитрия Марьянова обнаружены сильнодействующие препараты фотографии
В крови покойного Дмитрия Марьянова обнаружены сильнодействующие препараты фотографии
В крови покойного Дмитрия Марьянова обнаружены сильнодействующие препараты фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Женя Сидорова   15.01.2018 - 14:20
... Что значит - спивается. Он в театре играл, в кино снимался до последнего. А как танцевал, как дрался. Он трюки почти все свои сам исполнял. Он под лед Байкала погружался, с парашютом прыгал! Пьющий... читать далее>>
№ 6
Соколова Т.В. (Саратов)   6.12.2017 - 21:13
.... только хорошее или НИЧЕГО..... читать далее>>
№ 5
Backspace (Лучший город Земли)   6.12.2017 - 09:26
по внешнему виду уже в последние годы понятно было, что спивается мужик. и конкретно. вот и вся правда. но жаль безумно, хороший актер, и запомнился надолго. ... неча жену винить. он мужик. и да,... читать далее>>
№ 4
Зелёновая Яшперица (Из болота, вестимо...)   5.12.2017 - 20:11
... Ну вот, только не надо, про "загубили", ага ? Водку грызть - никто насильно не заставлял. (первопричина попадания в "реабилитационный центр") Сам себя до такого состояния довел. Смотрите... читать далее>>
№ 3
Катруся36 (киев)   5.12.2017 - 13:28
Жена постараласьб тоже, если бы любила и беспокоилась за него. не стала бы ложить его в сомнительную клинику или центр читать далее>>
Всего сообщений: 7
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