В крови покойного Дмитрия Марьянова обнаружены сильнодействующие препараты

В крови скончавшегося 15 октября актера Дмитрия Марьянова
было обнаружено высокое содержание галоперидола и феназепама. Экспертиза показала, что сильнодействующие препараты вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью. Несмотря на то, что директор реабилитационного центра «Феникс», в котором Марьянов провел последние дни своей жизни, отрицала применение работниками центра для лечения актера каких-либо лекарственных препаратов.
На основании результатов химико-гистологической экспертизы тканей тела Марьянова в отношении директора и сотрудников «Феникса» может быть возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Однако пока не доказано, что содержание выше упомянутых средств стало причиной смерти актера.
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