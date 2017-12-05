Никита Тарасов принял поздравления от самого себя

Актер Никита Тарасов
, известный по роли в сериалах «Кухня»
и «Отель Элеон»
, не стал ждать похвалы от общественности и сам длинно поздравил себя с днем рождения. 3 декабря Никите стукнуло 38 (с чем мы его тоже запоздало поздравляем), и он решил напомнить себе о том, какая яркая у него харизма
.
«Дорогой @nikitatarasov!
Поздравляю тебя с Днём рождения! Один ты у меня такой, да и, чего уж, прости Господи, у российского кинематографа тоже. Такая яркая у тебя харизма! Сугубо штучная.
Одна надежда у меня только на тебя! Так всегда было.
А теперь еще и семья на тебе. За всех в ответе ты и только ты.
Крепчай, старина! Не зазнавайся и не расслабляйся.
Желаю тебе, чтоб узнавали не только по "Кухне". Любви тебе и уважения на площадке. Новых историй! Стоящих. Громких. Которые бы увидел зритель! Уж больно много в твоей фильмографии названий, которые никто не знает.
Желаю единомышленников и соратников вокруг, с которыми всласть было бы созидать! И те, которых ты обрёл уже на своём пути, чтобы не терялись, не забывали о тебе!
Вечной молодости, крепкого здоровья, просторного жилья!
Играй монахов, монархов, маньяков...ну, или просто про большую любовь!»
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