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Никита Тарасов принял поздравления от самого себя

5 декабря
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5 декабря 2017
Актер Никита Тарасов, известный по роли в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», не стал ждать похвалы от общественности и сам длинно поздравил себя с днем рождения. 3 декабря Никите стукнуло 38 (с чем мы его тоже запоздало поздравляем), и он решил напомнить себе о том, какая яркая у него харизма.

Никита Тарасов принял поздравления от самого себя

«Дорогой @nikitatarasov!
Поздравляю тебя с Днём рождения! Один ты у меня такой, да и, чего уж, прости Господи, у российского кинематографа тоже. Такая яркая у тебя харизма! Сугубо штучная.
Одна надежда у меня только на тебя! Так всегда было.
А теперь еще и семья на тебе. За всех в ответе ты и только ты.
Крепчай, старина! Не зазнавайся и не расслабляйся.
Желаю тебе, чтоб узнавали не только по "Кухне". Любви тебе и уважения на площадке. Новых историй! Стоящих. Громких. Которые бы увидел зритель! Уж больно много в твоей фильмографии названий, которые никто не знает.
Желаю единомышленников и соратников вокруг, с которыми всласть было бы созидать! И те, которых ты обрёл уже на своём пути, чтобы не терялись, не забывали о тебе!
Вечной молодости, крепкого здоровья, просторного жилья!
Играй монахов, монархов, маньяков...ну, или просто про большую любовь!»
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Никита Тарасов принял поздравления от самого себя фотографии
Никита Тарасов принял поздравления от самого себя фотографии
Никита Тарасов принял поздравления от самого себя фотографии
Никита Тарасов принял поздравления от самого себя фотографии
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