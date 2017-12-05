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Тимур Еремеев доказал, что он сын Спартака Мишулина

5 декабря
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5 декабря 2017
В августе текущего года в журнале «Караван историй» вышло эксклюзивное интервью, в котором малоизвестный на тот момент актер Тимур Еремеев объявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Эта новость очень не понравилась «единственной» дочери Спартака Карине Мишулиной, которая развернула целую кампанию против Тимура.

Тимур Еремеев доказал, что он сын Спартака Мишулина

Площадкой для выяснения отношений между предполагаемыми братом и сестрой стала передача «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире которой Тимур и Карина последний раз встретились 4 декабря, чтобы узнать результаты сделанного ранее ДНК-теста.
Согласно результатам анализа Тимур не придумывал - вероятность того, что Спартак Мишулин его отец, равна 99,9%.

Тимур Еремеев доказал, что он сын Спартака Мишулина

Пока Тимур празднует победу и получает поздравления (в том числе от Ларисы Гузеевой, которая не сомневалась в правдивости истории Тимура), Карина остается непримиримой и считает поступок Тимура гнусным и эгоистичным.

«Мы не хотели и не хотим позволять полоскать имя моего отца в тех рамках, в которых, к сожалению, оно сейчас полощется. Я считаю, что папа был великий артист. И если в его жизни происходило то, о чем не знал никто, и он умер, то никто не имеет права это обнародовать. Если человек считает, что это его история и он имеет право ее рассказывать - да, возможно. Но неужели нельзя подумать о том, что ты этим можешь принести кому-то очень серьезную боль? Бедная моя мама. Женщина, которая 35 лет прожила с отцом, безумно его любила, была его подругой, другом, тылом, всем, чем можно…она сейчас лишилась всех зубов. Над ней теперь смеется вся страна. Понимаете? Мама поседела. Мама, бедная, просто умирает. И я не понимаю, неужели вот эта радость стоит человеческой жизни? Почему ты не пришел к нам? Что тебе мешало за 12 лет прийти к нам?….Да, я может быть вела себя неадекватно. Да, может быть, была агрессия. Но поймите по-человечески, когда ты видишь свою маму, и что с ней происходит…я не знаю, как жить-то после этого? Ты радуешься, что ты сын? Здорово. А кто-то умирает».

Также Карина Мишулина выразила сомнения в «прозрачности» результатов экспертизы, несмотря на то, что центр, проводивший экспертизу, выбирала, собственно, сама Карина.

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Тимур Еремеев доказал, что он сын Спартака Мишулина фотографии
Тимур Еремеев доказал, что он сын Спартака Мишулина фотографии
Тимур Еремеев доказал, что он сын Спартака Мишулина фотографии
Тимур Еремеев доказал, что он сын Спартака Мишулина фотографии
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