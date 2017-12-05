Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими проекта «Орел и решка»

14 декабря на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон передачи «Орел и решка». После ухода из проекта запевшей Регины Тодоренко
, руководство канала решило немного освежить состав героев. Новый сезон «Орел и решка. Рай и Ад» выйдет с участием уже появлявшихся в прошлых выпусках передачи Алана Бадоева
, Марии Иваковой и Коли Серги.
А вот новобранцами в шоу станут известные российские звезды: телеведущая Анфиса Чехова
, комик Михаил Башкатов
и актриса Comedy Woman Екатерина Варнава
.
обсуждение >>