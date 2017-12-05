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Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими проекта «Орел и решка»

5 декабря
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5 декабря 2017
14 декабря на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон передачи «Орел и решка». После ухода из проекта запевшей Регины Тодоренко, руководство канала решило немного освежить состав героев. Новый сезон «Орел и решка. Рай и Ад» выйдет с участием уже появлявшихся в прошлых выпусках передачи Алана Бадоева, Марии Иваковой и Коли Серги.

Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими проекта «Орел и решка»

А вот новобранцами в шоу станут известные российские звезды: телеведущая Анфиса Чехова, комик Михаил Башкатов и актриса Comedy Woman Екатерина Варнава.

Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими проекта «Орел и решка»
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Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими проекта «Орел и решка» фотографии
Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими проекта «Орел и решка» фотографии
Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими проекта «Орел и решка» фотографии
Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими проекта «Орел и решка» фотографии
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