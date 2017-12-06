Анджелина Джоли рассказала о попытках спасти брак с Брэдом Питтом

Первая совместная картина Анджелины Джоли
и Брэда Питта
– «Мистер и миссис Смит»
. Как раз там, на съемках фильма, все завертелось, и зрители стали наблюдать за Бранджелиной. В 2016 году в прокат вышла вторая совместная лента Джоли и Питта – «Лазурный берег»
, а через несколько месяцев они объявили о расставании. Поклонники знаменитой пары начали искать причинно-следственные связи. Многие решили, что в жизни актеров повторяется сюжет фильма, где супружеская пара переживает семейный кризис.
На днях Джоли рассказала журналистам о съемках картины «Лазурный берег» и затронула вопрос о влиянии совместной работы над фильмом на их брак с Питтом.
«Наш роман начался на съемках. Кроме того, у нас действительно получалось хорошо работать вместе. Я хотела, чтобы мы провели вместе серьезную работу, и думала, что это будет хорошим способом наладить отношения и спасет наш брак. В некотором роде так и было, мы кое-чему научились. Но это не помогло решить некоторые проблемы, которые у нас были до этого»
, — поделилась Анджелина.
До сих пор Питт и Джоли не оформили расставание официально. Супруги не могут решить вопрос с опекой над их шестью детьми.
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