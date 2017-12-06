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Татьяна Васильева раскритиковала Ольгу Бузову в эфире Первого канала

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7 декабря 2017
Не так давно Ольга Бузова получила работу на Первом канале в качестве одной из ведущих передачи «Бабий бунт». Не успела Бузова оправиться от одного шока, когда ее довели до слез в прямом эфире, как уже снова назрел скандал. В одном из последних эфиров актриса Татьяна Васильева едко высказалась в адрес Ольги.

Татьяна Васильева раскритиковала Ольгу Бузову в эфире Первого канала

Говорили они о разводе Эвелины Бледанс, которая оказалась в студии в качестве гостьи. Васильева поддержала беседу о том, что мужа Бледанс раздражала ее популярность, и заявила, что негативно относится к людям, которые постоянно публикуют в социальных сетях селфи, выставляя свою жизнь напоказ.

Ольга, недавно обогнавшая Ким Кардашьян по популярности в Инстаграме, на правах эксперта обязалась научить Татьяну правильно делать селфи.
Однако актриса с раздражением ответила: «Я уже видеть не могу, как ты фотографируешься все время!»
Бузова тут же нашла оправдание и заявила, что страна хочет ее видеть.
«Кто тебе сказал, что страна хочет тебя видеть? Сделай хоть что-нибудь, чтобы страна хотела тебя видеть», — ответила Васильева.

Ольга продолжила защищаться, говоря о том, что ее истории в Инстаграме самые популярные в мире, но Татьяна предпочла не поддерживать дискуссию и сменила тему.



В результате всех этих резонансных событий начали ходить слухи, что Первый канал намерен закрыть шоу «Бабий бунт». Ранее передача исчезла из сетки вещания, а на ее страницах в социальных сетях появилось сообщение о переносе времени выхода проекта в эфир.
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Татьяна Васильева раскритиковала Ольгу Бузову в эфире Первого канала фотографии
Татьяна Васильева раскритиковала Ольгу Бузову в эфире Первого канала фотографии
Татьяна Васильева раскритиковала Ольгу Бузову в эфире Первого канала фотографии
Татьяна Васильева раскритиковала Ольгу Бузову в эфире Первого канала фотографии
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