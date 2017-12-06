Татьяна Васильева раскритиковала Ольгу Бузову в эфире Первого канала

Говорили они о разводе Эвелины Бледанс, которая оказалась в студии в качестве гостьи. Васильева поддержала беседу о том, что мужа Бледанс раздражала ее популярность, и заявила, что негативно относится к людям, которые постоянно публикуют в социальных сетях селфи, выставляя свою жизнь напоказ.
Ольга, недавно обогнавшая Ким Кардашьян по популярности в Инстаграме, на правах эксперта обязалась научить Татьяну правильно делать селфи.
Однако актриса с раздражением ответила: «Я уже видеть не могу, как ты фотографируешься все время!»
Бузова тут же нашла оправдание и заявила, что страна хочет ее видеть. «Кто тебе сказал, что страна хочет тебя видеть? Сделай хоть что-нибудь, чтобы страна хотела тебя видеть», — ответила Васильева.
Ольга продолжила защищаться, говоря о том, что ее истории в Инстаграме самые популярные в мире, но Татьяна предпочла не поддерживать дискуссию и сменила тему.
В результате всех этих резонансных событий начали ходить слухи, что Первый канал намерен закрыть шоу «Бабий бунт». Ранее передача исчезла из сетки вещания, а на ее страницах в социальных сетях появилось сообщение о переносе времени выхода проекта в эфир.
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