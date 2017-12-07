Фонд кино не хочет давать Светлане Дружининой деньги на съемки новых «Гардемаринов»

Народная артистка России, режиссер и продюсер Светлана Дружинина
ищет средства для реализации проекта «Гардемарины-4»
. Фонд кино именитого режиссера не поддержал.
Тогда Дружинина обратилась к своим преданным поклонникам через свою страничку в Инстаграм
е. В своем сообщении, полном отчаяния, она написала, что Фонд кино не намерен финансировать ее проект «Гардемарины-4». Причем отказ она получила без объяснения причин.
«Мой отец без вести погиб под Сталинградом во время Отечественной войны. Он был танкистом. Это меня невероятно дернуло, я решила ответить на все ваши вопросы, почему Фонд кино за 4 года так и не удосужился даже частично профинансировать мой проект «Гардемарины-4». Там тоже погибают солдаты, которые защищают интересы России. Я выполнила все рекомендации - и экспертного, и сценарного советов. Я была на попечительском совете лично и - получила отказ»
, - сообщила Дружинина.
Режиссер также рассказала о подготовке к съемкам и заявила, что проделала огромную работу вместе со своими коллегами.
«Была выбрана натура, актеры прошли фотопробы, готовы уникальные костюмы, а их более тридцати. Все готово к съемкам! Можем начать снимать хоть завтра. Все артисты подписали договор: Домогаров, Мамаев, Боярский, Лазарев, Орбакайте… Хочу взять прекрасный курс Александра Михайлова во ВГИКе - на роли героев команды Джулиано Де Ломбарди. Наш фильм ждут зрители, можете посмотреть мою страницу в Инстаграме, официальные аккаунты в других соцсетях. Люди недоумевают, почему так, поддерживают нас и надеются»
, - поделилась Дружинина
Светлана Сергеевна призналась журналистам, что надеется на материальную поддержку в создании продолжения легендарной киноленты.
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