Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фонд кино не хочет давать Светлане Дружининой деньги на съемки новых «Гардемаринов»

7 декабря
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
7 декабря 2017
Народная артистка России, режиссер и продюсер Светлана Дружинина ищет средства для реализации проекта «Гардемарины-4». Фонд кино именитого режиссера не поддержал.

Фонд кино не хочет давать Светлане Дружининой деньги на съемки новых «Гардемаринов»

Тогда Дружинина обратилась к своим преданным поклонникам через свою страничку в Инстаграме. В своем сообщении, полном отчаяния, она написала, что Фонд кино не намерен финансировать ее проект «Гардемарины-4». Причем отказ она получила без объяснения причин.

«Мой отец без вести погиб под Сталинградом во время Отечественной войны. Он был танкистом. Это меня невероятно дернуло, я решила ответить на все ваши вопросы, почему Фонд кино за 4 года так и не удосужился даже частично профинансировать мой проект «Гардемарины-4». Там тоже погибают солдаты, которые защищают интересы России. Я выполнила все рекомендации - и экспертного, и сценарного советов. Я была на попечительском совете лично и - получила отказ», - сообщила Дружинина.

Фонд кино не хочет давать Светлане Дружининой деньги на съемки новых «Гардемаринов»

Режиссер также рассказала о подготовке к съемкам и заявила, что проделала огромную работу вместе со своими коллегами.

«Была выбрана натура, актеры прошли фотопробы, готовы уникальные костюмы, а их более тридцати. Все готово к съемкам! Можем начать снимать хоть завтра. Все артисты подписали договор: Домогаров, Мамаев, Боярский, Лазарев, Орбакайте… Хочу взять прекрасный курс Александра Михайлова во ВГИКе - на роли героев команды Джулиано Де Ломбарди. Наш фильм ждут зрители, можете посмотреть мою страницу в Инстаграме, официальные аккаунты в других соцсетях. Люди недоумевают, почему так, поддерживают нас и надеются», - поделилась Дружинина

Светлана Сергеевна призналась журналистам, что надеется на материальную поддержку в создании продолжения легендарной киноленты.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Жутко, громко и запредельно дешево: Питчинг «иных» в Фонде кино
Поиск по меткам
деньги
персоны
Михаил БоярскийАлександр ДомогаровСветлана ДружининаАлександр Лазарев (мл.)Кристина Орбакайте
фильмы
Гардемарины, вперёд!Гардемарины-1787

фотографии >>
Фонд кино не хочет давать Светлане Дружининой деньги на съемки новых «Гардемаринов» фотографии
Фонд кино не хочет давать Светлане Дружининой деньги на съемки новых «Гардемаринов» фотографии
Фонд кино не хочет давать Светлане Дружининой деньги на съемки новых «Гардемаринов» фотографии
Фонд кино не хочет давать Светлане Дружининой деньги на съемки новых «Гардемаринов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валдис Лиепиньш
4 декабря скончался актёр Валдис Лиепиньш.
Шаши Капур
4 декабря ушёл из жизни индийский актёр Шаши Капур.
Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.
Ханс Калдоя
1 декабря ушёл из жизни актёр Ханс Калдоя.
Андрей Седов
30 ноября ушёл из жизни оперный певец, педагог Андрей Седов.

День рождения >>

Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Валерий Кухарешин
Елена Пирогова-Филиппова
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Эллен Бёрстин
Эмили Браунинг
Жорж Коррафас
Эли Уоллах
Си Томас Хауэлл
Николас Холт
Джек Хьюстон
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
Чего хочет Джульетта
комедия
Франция, 2017
Эспен в королевстве троллей
приключения
Норвегия, 2017
Битва полов
биография, комедия, мелодрама, спортивный фильм
Великобритания, США, 2017
Вижу лишь тебя
боевик, драма, мелодрама, триллер
США, Таиланд, 2016
Вилла Капри
боевик, комедия
США, 2017
Гогита. Новая жизнь
социальная драма
Германия, Грузия, Россия, Украина, Хорватия, 2017
Костёр на ветру
драма
Россия, 2016
Очень плохие мамочки 2
комедия
Китай, США, 2017
По ту сторону надежды
драма, комедия
Германия, Финляндия, 2017
Счастливого дня смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью