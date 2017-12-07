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Событие года-2017: Рената Литвинова, Ирина Гринева и Елена Подкаминская

7 декабря
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7 декабря 2017
6 декабря состоялась церемония вручения премии «Событие года» по версии российского издания журнала The Hollywood Reporter. По уже установленной традиции издание подводит итоги года и вручает награды самым ярким представителям индустрии кино и телевидения.

Событие года-2017: Рената Литвинова, Ирина Гринева и Елена Подкаминская

В кинотеатр «Иллюзион» пожаловали Никита Михалков, Рената Литвинова, Ирина Гринева, Ирина Безрукова, Кристина Орбакайте, Мария Кожевникова, Олеся Судзиловская, Мария Миронова, Светлана Тома, Вячеслав Манучаров и многие другие.

Никита Михалков

Рената Литвинова

Кристина Орбакайте

Ирина Гринева

Ирина Безрукова

Мария Кожевникова

Олеся Судзиловская

Мария Миронова

Катерина Шпица

Ингеборга Дапкунайте

Самыми яркими актерами года по версии журнала стали Юлия Снигирь (за роль в сериале «Хождение по мукам») и Евгений Миронов («Время первых»). Открытием года стал Кирилл Плетнев - режиссер-дебютант, снявший трагикомедию «Жги!».

Юлия Снигирь

Событие года-2017: Рената Литвинова, Ирина Гринева и Елена Подкаминская

Кирилл Плетнев с супругой

Награду в номинации «Телеперсона года» завоевала Елена Летучая, а почетную награду за вклад в развитие индустрии получил композитор Эдуард Артемьев. Статуэтку Артемьеву вручил сам Никита Сергеевич Михалков.

Елена Летучая

Милош Бикович и Аглая Тарасова

Алика Смехова

Анна Чурина

Марьяна Спивак с супругом

Милош Бикович и Аглая Тарасова
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