Елена Захарова стала мамой

Актриса Елена Захарова
поделилась с изданием HELLO.RU приятной новостью - она стала мамой.
«Это правда — у меня родилась дочь. Я очень счастлива!».
До последнего момента 42-летняя актриса предпочитала не афишировать информацию о своей беременности. Вероятно, это связано с трагедией, которую Елена пережила пять лет назад. В 2011 году у Елены и ее бывшего мужа Сергея Мамонтова родилась дочь Анна-Мария, но через 8 месяцев девочка умерла от острой вирусной инфекции. Эта потеря практически сразу привела к расставанию супругов.
Три года назад в интервью журналу HELLO! Захарова рассказала о пережитой трагедии
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«Все случилось в тот день, когда мы должны были все вместе лететь во Францию. Иногда думаю: вот если бы мы все-таки улетели? Там же совсем другая медицина... Но гоню от себя эти мысли, гоню. Мы были дома, у Машеньки поднялась высокая температура, мы вызвали врача. Приехала платная детская скорая помощь. Помню наш с мамой спор. Она все говорила: "Давай вызовем бесплатную". А я: "Нет, я хочу лучшее". Врач платной скорой поставил неправильный диагноз. С этого все началось, это была точка отсчета. Всю ночь я звонила врачам, рассказывала, что происходит, температура не падала, ситуация не улучшалась. Мне говорили: "Не волнуйтесь, все хорошо". А потом…Приехала неотложка, врачи сразу увезли дочку в реанимацию, долго не могли определить, какой у нее вирус, потом ввели в искусственную кому, из которой она не вышла. Я не врач, я не могу судить, но я не понимаю, как такое могло произойти в XXI веке. Не понимаю, почему меня не пускали в палату, не понимаю...»
А так же о расставании с мужем и о принятии действительности.
«Он просто сказал, что нам надо пожить раздельно, сказал, чтобы я собрала свои вещи и ушла. Была еще короткая беседа с его мамой, которая посчитала, что я сама рассказала о нашей беде журналистам, что я создала вокруг страшной истории информационную шумиху. Я не особо активный пользователь Интернета, а три года назад только почту проверяла. Я вообще не понимала, как распространяется информация, что такое пресловутый "слив". Вот недавно, в мае, меня обокрали, и, когда я писала заявление, следователь мне сказал: "Вы же понимаете, что завтра все это будет в новостных сводках?" И только тут я поняла. Поняла, как три года назад журналисты все узнали».
«Как принять?.. Мне кажется, только через веру. Потому что головой, умом понять то, что с нами случилось, невозможно. Спустя три года я могу говорить об этом, но ощущение, будто это было во сне, в другой реальности, не покидает. Помню, я тогда говорила маме: "Как же так? Не понимаю. Мы были так счастливы, а потом раз, и в один миг все закончилось. Я оказалась совершенно не готова к такому испытанию».
Редакция Кино-Театр.ру
от всей своей коллективной души поздравляет Елену с этим радостным событием и желает ей счастья.
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