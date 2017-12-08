Екатерина Скулкина рассказала о судьбе шоу «Comedy woman»

Очередной гостьей Ольги Шелест в свежем выпуске передачи «Откровенное интервью» на портале Mammy.tv стала актриса, участница шоу «Comedy Woman» Екатерина Скулкина. В ходе интервью они обсудили тонкости работы в женском коллективе, воспитание детей и, конечно же, слухи о похудении.
Первым делом Скулкина опровергла информацию о том, что похудела она с помощью химических препаратов. По словам актрисы, «скинуть нажитое» ей помогли различные массажи, обертывания, правильное питание и спортивные тренировки.
«Я миллиардный раз заявляю всем, что я не худела ни с каким препаратом. Спасибо большое, что это интервью состоялось, и я могу об этом сказать», - заявила Екатерина.
Участница шоу «Comedy Woman» рассказала, что воспитывает 9-ти летнего сына и что ей приходится разрываться на два города сразу. В Казани – семья, в Москве – работа. Но все же Екатерина надеется, что в скором времени все объединится в одном месте.
В ответ на вопрос Ольги, сколько же уже идет шоу «Comedy Woman», Скулкина заявила, что в этом году они отметили свое десятилетие.
«Мы все, вроде, «девочки-девочки», а мы уже вообще не девочки!», - отметила юмористка.
По мнению актрисы, сезонов у «Comedy woman» будет столько, сколько нужно. Также Екатерина рассказала о трудностях знаменитого женского шоу.
«Был какой-то творческий спад. Думали: уже все, это все – упадок, надоело и ребятам, и зрителям. Но показывают цифры статистические, что никому ничего не надоело, что приходят новые люди – свежая, молодая кровь. У нас появилось три новых девочки, и это какое-то новое дыхание», - поделилась Скулкина.
Об отношениях в женском коллективе шоу.
«В жизненных ситуациях нам нечего было делить. У нас не было такого, что кому-то написали смешнее номер. У всех были веселые номера. Тут уже только от тебя зависит, насколько хорошо ты его сыграешь. Какие-то бытовые моменты – нет, ничего такого не было. Я не скажу, что мы прям с ума сойти, какие подруги. Но если на кого-то из нас кто-то разинет рот, любая из нас его заткнет и никому не позволит ни оскорбить, ни унизить, ни как-то оговорить», - заявила Екатерина.
Артистка рассказала также о работе на театральной сцене.
«Тут совсем другие ощущения, очень они кайфовые для меня. Но меня везде гложет то, что я не профессиональная актриса», - призналась она.
В заключение Ольга и Екатерина обсудили новый проект «Love is» на ТНТ, где также играют участницы «Comedy woman».
«Почему-то наши зрители решили, что это замена «Comedy woman», а это ни капли не замена, это не альтернатива. Это просто отдельный самостоятельный проект. Это просто красивый сериал про девочек с элементами юмора», - заявила юмористка.
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