Егор Кончаловский поделился новостями о вышедшей из комы сестре

Режиссер Егор Кончаловский стал гостем нового выпуска программы «Судьба человека», в котором рассказал ведущему Борису Корчевникову о здоровье своей сестры Марии. Четыре года назад Мария вместе с родителями, Андреем Кончаловским и Юлией Высоцкой попала в аварию, после чего два года провела в коме.
«Я после этой трагической аварии виделся с ней всего один раз. Сейчас она, слава Богу, находится в России. Французы хотели ее отключать от аппаратов жизнеобеспечения, сказали, что все бессмысленно. Ее перевезли в Россию, и кризис удалось преодолеть. Конечно, это будет долгая и тяжелая реабилитация, чем она закончится - неизвестно. Дай Бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию».
«Маша - чудесная девочка! Я не могу себе простить один ее звонок. Я услышал в трубке "Алло, это Маша Михалкова", - а наши с отцом дочери обе Маши, только моя - Георгиевна, а папина - Андреевна, - и я тогда подумал, кто-то издевается. Я не сразу понял, что это моя сестра Маша. Это был наш последний разговор перед аварией, не могу себе его простить».
обсуждение >>