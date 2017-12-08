Егор Кончаловский поделился новостями о вышедшей из комы сестре

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Новости кино В числе претендентов на «Оскар» оказался неигровой фильм про российский допинговый скандал Американская киноакадемия огласила список из 15 документальных лент, которые могут попасть в номинацию «Лучший документальный фильм».

Ролики фильмов «Последний портрет» История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.

Ролики фильмов «Праздничный переполох» Александр Паль, Анатолий Белый и резиденты Comedy Club озвучили отвязную французскую комедию.

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