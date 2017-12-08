Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Егор Кончаловский поделился новостями о вышедшей из комы сестре

8 декабря
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
8 декабря 2017
Режиссер Егор Кончаловский стал гостем нового выпуска программы «Судьба человека», в котором рассказал ведущему Борису Корчевникову о здоровье своей сестры Марии. Четыре года назад Мария вместе с родителями, Андреем Кончаловским и Юлией Высоцкой попала в аварию, после чего два года провела в коме.

Егор Кончаловский поделился новостями о вышедшей из комы сестре

Родители Маши редко говорят о состоянии своего ребенка, зато Егор кажется, взял на себя обязанности их пресс-секретаря делает это регулярно. В июле текущего года он уже поведал о состоянии Маши в эфире передачи «Пусть говорят».
На этот раз Егор поделился информацией о том, что Машу перевезли из Франции в Россию.

«Я после этой трагической аварии виделся с ней всего один раз. Сейчас она, слава Богу, находится в России. Французы хотели ее отключать от аппаратов жизнеобеспечения, сказали, что все бессмысленно. Ее перевезли в Россию, и кризис удалось преодолеть. Конечно, это будет долгая и тяжелая реабилитация, чем она закончится - неизвестно. Дай Бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию».

«Маша - чудесная девочка! Я не могу себе простить один ее звонок. Я услышал в трубке "Алло, это Маша Михалкова", - а наши с отцом дочери обе Маши, только моя - Георгиевна, а папина - Андреевна, - и я тогда подумал, кто-то издевается. Я не сразу понял, что это моя сестра Маша. Это был наш последний разговор перед аварией, не могу себе его простить».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Егор Кончаловский рассказал о состоянии вышедшей из комы сестры

Елена Захарова стала мамой

Тимур Еремеев доказал, что он сын Спартака Мишулина

Юлия Высоцкая рассказала о внебрачной дочери Андрея Кончаловского
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Юлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийЕгор Кончаловский

фотографии >>
Егор Кончаловский поделился новостями о вышедшей из комы сестре фотографии
Егор Кончаловский поделился новостями о вышедшей из комы сестре фотографии
Егор Кончаловский поделился новостями о вышедшей из комы сестре фотографии
Егор Кончаловский поделился новостями о вышедшей из комы сестре фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Жермена Гейне-Вагнер
7 декабря ушла из жизни оперная певица Жермена Гейне-Вагнер.
Оксана Половина
7 декабря трагически погибла актриса Оксана Половина.
Валдис Лиепиньш
4 декабря скончался актёр Валдис Лиепиньш.
Шаши Капур
4 декабря ушёл из жизни индийский актёр Шаши Капур.
Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Ольга Шувалова (II)
Соня Бохосевич
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Малкович
Майкл Нури
Фелисити Хаффмэн
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Жги!
драма
Россия, 2017
За пропастью во ржи
биография, драма
США, 2017
Очень плохие мамочки 2
комедия
Китай, США, 2017
Чего хочет Джульетта
комедия
Франция, 2017
Эспен в королевстве троллей
приключения
Норвегия, 2017
Битва полов
биография, комедия, мелодрама, спортивный фильм
Великобритания, США, 2017
Вижу лишь тебя
боевик, драма, мелодрама, триллер
США, Таиланд, 2016
Вилла Капри
боевик, комедия
США, 2017
Гогита. Новая жизнь
социальная драма
Германия, Грузия, Россия, Украина, Хорватия, 2017
Костёр на ветру
драма
Россия, 2016
По ту сторону надежды
драма, комедия
Германия, Финляндия, 2017
Счастливого дня смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью