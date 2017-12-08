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«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли

8 декабря
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8 декабря 2017
Саша Бортич стала гостьей онлайн-шоу социальной сети «Одноклассники» - «ОК на связи!», где в прямом эфире ответила на вопросы пользователей. Среди различных вопросов прозвучал ставший уже дежурным «Как вы набрали 20 кг для роли в фильме «Я худею»?

«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли

«Я очень много ела. Вообще, никто не верит и никто не знает: я очень склонна к полноте. Я в таком весе находилась 15 лет. Это гены. Я сейчас работаю с Паулиной Андреевой, а у нее просто роскошная фигура, и она кушает спокойно всё что хочет. У нас есть шутка про то, что я ненавижу Паулину. Был даже такой момент, когда она заказывает что-то и говорит «Извини».
Я ела пиццу, ела сладости и пила винишко, очень много винишка».

«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли

«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли

«Очень смешно - у меня маленькая голова и миниатюрное лицо. Это плюс того, что я склонна к полноте. Даже если иногда я лишние килограммы набираю, в кадре, если меня снимать крупно, это может быть незаметно. Когда у меня были мои полтора месяца на набор, я уезжала сначала на неделю в Южную Корею, потом на один день вернулась в Москву, и снова уехала на три недели в Прагу. И из Праги я ездила к своей сводной сестре на Сардинию в Италию. У меня была переписка с продюсерами, я им отправляла свои фотографии. У меня по договору был прописан вес: какого числа сколько я должна весить. В момент, когда я весила 67 кг, то есть набрала килограммов девять, у них случилась паника. Они смотрели на мои фотки в Инстаграме, где я выгляжу, в принципе, о'кей, и кричали: "Почему ты не жирная? Что происходит?". А на самом деле я просто своим лицом вытягиваю немножко, и ничего так. И худеть было тоже очень тяжело. Всем кажется, что есть какой-то магический способ, на самом деле, его нет. Это правильное питание и спорт. У меня на съемках было полтора месяца на похудение. И потом, когда мы уже закончили второй блок, я еще похудела, и вот сейчас, буквально недавно, еще похудела. Я реально не понимаю, как я это сделала. И сейчас я понимаю слова своего тренера, которая мне говорила «Почему ты еще не умерла?». Потому что я тренировалась каждый день по полтора-два часа, плюс пешие нагрузки. Резко снизилась калорийность. На вторую неделю у меня начался отит».

«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли

«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли
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«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли фотографии
«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли фотографии
«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли фотографии
«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли фотографии
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