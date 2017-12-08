«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли

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А также о том, за что она "ненавидит" Паулину Андрееву
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И неважно, что он видел ее после аварии всего один раз
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Актриса и юмористка поделилась откровениями с Ольгой Шелест
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Актриса пережила трагедию
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Американская киноакадемия огласила список из 15 документальных лент, которые могут попасть в номинацию «Лучший документальный фильм».
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В российский прокат вышел байопик про Джерома Сэлинджера – с Кевином Спейси
в роли главного учителя писателя.
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История о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века — Альберто Джакометти.
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Александр Паль, Анатолий Белый и резиденты Comedy Club озвучили отвязную французскую комедию.
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Сказка о прекрасной Норвегии, полной чудес и опасностей
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От очередного стендапера до гуру американской комедии
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