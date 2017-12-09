Никки Рид рассекретила некоторые факты о Йене Сомерхолдере

8 декабря актеру Йену Сомерхолдеру
стукнуло 39 лет. Его жена Никки Рид
, известная по серии фильмов «Сумерки»
, не смогла умолчать об этом знаменательном дне в соцсетях. Никки поздравила мужа в Инстаграме
, написав не только облако нежных слов, но и несколько неизвестных фактов о нем. Поздравление сопровождали фотографии из личного архива голливудской семьи.
«Посвящаю этот пост единственному человеку, который любит брокколи и собственноручно созданные маски для лица больше, чем я... Моему поэту, мечтателю, самому любимому парню в мире.
В день твоего рождения я чувствую себя самой счастливой. Прошел еще один год, совершенно невероятный год, который мы точно никогда не забудем.
Cлушать твой сладкий голос по утрам, когда мы вместе поем глупые песни.
Знать, что я всегда могу рассчитывать на тебя и быть уверенной, что ты купишь пять порций картошки фри и четыре из них отдашь мне.
Колесить с тобой по стране, слушая истории из твоей прошлой жизни.
Понимать, что мы не ставили никакой музыки, потому что нам всегда есть о чем поговорить.
Смотреть, как ты строишь смешные рожицы, пытаясь насмешить нашу малютку.
Гулять с тобой, слушая, как ты рассказываешь о каждом растении, каждом цветке и дереве, которые мы проходим мимо.
Обожаю наши ночи, проведенные на веранде дома под звездным небом, когда ты рассказываешь о своих мечтах.
Спасибо, что всегда напоминаешь мне о том, что лишь несколько по-настоящему важных вещей имеют значение в этой жизни.
С днем рождения, лучший муж и отец во всем мире. 39 тебе чертовски к лицу. Мы любим тебя!»
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