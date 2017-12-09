Равшана Куркова и Александр Паль воскресят популярность советских фильмов

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Иван Ургант решился на дуэт с Ольгой Бузовой

8 декабря

«Я очень склонна к полноте»: Саша Бортич рассказала, как набрала и сбросила 20 кг ради роли

А также о том, за что она "ненавидит" Паулину Андрееву