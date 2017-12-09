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Равшана Куркова и Александр Паль воскресят популярность советских фильмов

9 декабря
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9 декабря 2017
9 декабря на «Первом канале» стартует новое шоу «Время кино», посвященное cоветским фильмам. Его ведущие Равшана Куркова и Александр Паль вместе с гостями в студии по выходным будут обсуждать давно полюбившиеся зрителям картины, такие как «Девушка без адреса», «Стряпуха», «Вертикаль», «Баламут», «Здравствуй и прощай» и другие.

Равшана Куркова и Александр Паль воскресят популярность советских фильмов

В интервью ведущие новой программы Первого канала поделились с журналистами подробностями съемок. Как они спорили, наслаждались и просвещались.

«Мои любимые фильмы – «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби». Мы на них выросли, это наш генетический код. Пусть они кажутся местами наивными, зато никто не поспорит, что они очень искренние, честные… Вообще, программа создана для того, чтобы молодежь стала лучше понимать старшее поколение. Мы будем смотреть народные хиты 50-х, 60-х и 70-х и пытаться разобраться, что тогда волновало людей, было предметом обсуждения, споров и насколько актуально и близко сейчас то, что любили наши родители и бабушки с дедушками», - рассказала Равшана Куркова.

Также Равшана отметила, что их с Александром мнения частенько не сходятся.

Равшана Куркова и Александр Паль воскресят популярность советских фильмов

«На съемках часто спорили с Сашей. Бывает, ему фильм нравится, а мне кажется старомодным, или наоборот. Тогда даже не грех схлестнуться. Но мы прислушиваемся друг к другу и готовы к диалогу».

Александр Паль, в свою очередь, признался, что на съемочной площадке повышает уровень знаний в области кинематографа.

«Честно признаться, я мало знаю о советском кино, разве что от педагогов ГИТИСа. Большую часть картин видел впервые на съемках. Уверен, зрителю будет интересно так же, как и мне».
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фотографии >>
Равшана Куркова и Александр Паль воскресят популярность советских фильмов фотографии
Равшана Куркова и Александр Паль воскресят популярность советских фильмов фотографии
Равшана Куркова и Александр Паль воскресят популярность советских фильмов фотографии
Равшана Куркова и Александр Паль воскресят популярность советских фильмов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 4
Ерика   9.12.2017 - 23:06
Мне очень понравилась передача. Ведущие замечательные. Было бы неплохо, если бы после обсуждения фильма и беседы с замечательной актрисой Людмилой Зайцевой, был бы показан и сам фильм. читать далее>>
№ 3
слон тЕлефан   9.12.2017 - 21:57
№ 1 G@ryVan (St.Peterburg) будьте внимательнее.С этой новости есть прямая ссылка на страничку Равшаны Курковой.Не надо просить консультаций,вы сами можете перейти на ее страничку,просмотреть ее работы... читать далее>>
№ 2
Швейк   9.12.2017 - 21:47
А что, старые советские фильмы утратили популярность? Наоборот, все знают их наизусть, и ТВ закрутило их до дыр. Хочется уже чего-то нового. Но, похоже, от нынешних телевизионщиков мы этого не дождемся. читать далее>>
№ 1
G@ryVan (St.Peterburg)   9.12.2017 - 21:42
При всём уважении к Палю, не доросли они ещё, чтобы обсуждать старые фильмы! Всё то, в чём они снимались, и ноготка не стоит одного советского фильма! Представляю, как некая Куркова (кто это?)... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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