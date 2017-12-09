Равшана Куркова и Александр Паль воскресят популярность советских фильмов

9 декабря на «Первом канале» стартует новое шоу «Время кино», посвященное cоветским фильмам. Его ведущие Равшана Куркова
и Александр Паль
вместе с гостями в студии по выходным будут обсуждать давно полюбившиеся зрителям картины, такие как «Девушка без адреса»
, «Стряпуха»
, «Вертикаль»
, «Баламут»
, «Здравствуй и прощай»
и другие.
В интервью ведущие новой программы Первого канала поделились с журналистами подробностями съемок. Как они спорили, наслаждались и просвещались.
«Мои любимые фильмы – «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби». Мы на них выросли, это наш генетический код. Пусть они кажутся местами наивными, зато никто не поспорит, что они очень искренние, честные… Вообще, программа создана для того, чтобы молодежь стала лучше понимать старшее поколение. Мы будем смотреть народные хиты 50-х, 60-х и 70-х и пытаться разобраться, что тогда волновало людей, было предметом обсуждения, споров и насколько актуально и близко сейчас то, что любили наши родители и бабушки с дедушками»
, - рассказала Равшана Куркова.
Также Равшана отметила, что их с Александром мнения частенько не сходятся.
«На съемках часто спорили с Сашей. Бывает, ему фильм нравится, а мне кажется старомодным, или наоборот. Тогда даже не грех схлестнуться. Но мы прислушиваемся друг к другу и готовы к диалогу»
.
Александр Паль, в свою очередь, признался, что на съемочной площадке повышает уровень знаний в области кинематографа.
«Честно признаться, я мало знаю о советском кино, разве что от педагогов ГИТИСа. Большую часть картин видел впервые на съемках. Уверен, зрителю будет интересно так же, как и мне».
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