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Иван Ургант решился на дуэт с Ольгой Бузовой

9 декабря
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9 декабря 2017
Гостьей нового выпуска известного шоу «Вечерний Ургант» стала певица, актриса, дизайнер, писатель и телеведущая – Ольга Бузова. Иван Ургант позвал Ольгу в гости, чтобы поговорить о передаче «Бабий бунт». А получилось, что они поговорили о том, как Иван не попал в итоговый топ Инстаграма и не победил Ким Кардашьян, не выпустил ни одной книги (а Ольга уже выпустила четыре), да и вообще не думал «что на закате своей карьеры» ему посчастливится работать на одном канале со звездой такой величины, как Бейонсе, которую мы заслужили Ольга Бузова.

Иван Ургант решился на дуэт с Ольгой Бузовой

Однако Ольга нашла время посреди перечисления своих достижений и рассказала о том, зачем вообще на Первом канале появилась передача «Бабий бунт». Если коротко, то все сводится, кажется, к тому, чтобы Ольга наконец-то была в курсе геополитической повестки.

«Бабий бунт» - это шоу о женском взгляде на важные проблемы, которые существуют в нашей стране. Я в шоке, если честно, потому что я такой объем информации в жизни вообще еще не получала. Я реально умной стану!»

Ургант решил проверить уровень эрудиции Бузовой и спросил, как же расшифровывается «КНДР»?

«Китайская Народная Демократическая Республика!», - радостно подметила Ольга, не замечая подвоха.

Иван Ургант решился на дуэт с Ольгой Бузовой

Также Ольга, воспользовавшись случаем, посетовала на отсутствие мужчин в ее жизни. Нет их, попрятались все.

«Где мужчины? Я открыла их мир уже летом. Почему за мной никто не ухаживает?», - недоумевает звезда. Впрочем, чтобы стать ее мужчиной, нужно будет погрузиться в ее музыкальное и силлабо-тоническое творчество с головой. А это, как заметил Ургант, существенно сокращает список претендентов.

«Он должен знать все слова, тональности, сколько у меня песен, и когда вышла каждая из них. Он еще должен петь их вместе со мной и радоваться»


В заключение этой искрометной встречи Ургант объявил специальную рубрику «Живая Бузова», где Ольге предстояло исполнить свою композицию «Хит-Парад» живьем, под аккомпанемент Урганта, сидевшего за роялем.

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Иван Ургант решился на дуэт с Ольгой Бузовой фотографии
Иван Ургант решился на дуэт с Ольгой Бузовой фотографии
Иван Ургант решился на дуэт с Ольгой Бузовой фотографии
Иван Ургант решился на дуэт с Ольгой Бузовой фотографии
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