Иван Ургант решился на дуэт с Ольгой Бузовой

Гостьей нового выпуска известного шоу «Вечерний Ургант» стала певица, актриса, дизайнер, писатель и телеведущая – Ольга Бузова. Иван Ургант позвал Ольгу в гости, чтобы поговорить о передаче «Бабий бунт». А получилось, что они поговорили о том, как Иван не попал в итоговый топ Инстаграма и не победил Ким Кардашьян, не выпустил ни одной книги (а Ольга уже выпустила четыре), да и вообще не думал «что на закате своей карьеры» ему посчастливится работать на одном канале со звездой такой величины, как Бейонсе, которую мы заслужили Ольга Бузова.
Однако Ольга нашла время посреди перечисления своих достижений и рассказала о том, зачем вообще на Первом канале появилась передача «Бабий бунт». Если коротко, то все сводится, кажется, к тому, чтобы Ольга наконец-то была в курсе геополитической повестки.
«Бабий бунт» - это шоу о женском взгляде на важные проблемы, которые существуют в нашей стране. Я в шоке, если честно, потому что я такой объем информации в жизни вообще еще не получала. Я реально умной стану!»
Ургант решил проверить уровень эрудиции Бузовой и спросил, как же расшифровывается «КНДР»?
«Китайская Народная Демократическая Республика!», - радостно подметила Ольга, не замечая подвоха.
Также Ольга, воспользовавшись случаем, посетовала на отсутствие мужчин в ее жизни. Нет их, попрятались все.
«Где мужчины? Я открыла их мир уже летом. Почему за мной никто не ухаживает?», - недоумевает звезда. Впрочем, чтобы стать ее мужчиной, нужно будет погрузиться в ее музыкальное и силлабо-тоническое творчество с головой. А это, как заметил Ургант, существенно сокращает список претендентов.
«Он должен знать все слова, тональности, сколько у меня песен, и когда вышла каждая из них. Он еще должен петь их вместе со мной и радоваться»
В заключение этой искрометной встречи Ургант объявил специальную рубрику «Живая Бузова», где Ольге предстояло исполнить свою композицию «Хит-Парад» живьем, под аккомпанемент Урганта, сидевшего за роялем.
обсуждение >>