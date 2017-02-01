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Первый русский фильм о супергероях «Защитники» обзавелся заглавной песней

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1 февраля 2017
Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова записала песню, вошедшую в саундтрек к фильму «Защитники» - амбициозному проекту неутомимого Сарика Андреасяна.

Первый русский фильм о супергероях «Защитники» обзавелся заглавной песней

Сегодня состоялась премьера клипа на песню «Сумасшедший русский», сюжет которого перекликается с сюжетом фильма. Темникова и рэпер ST оказываются в бункере, где нехорошие люди хотят сделать из них Людей Икс, ой, то есть Защитников.



Исполнители поспешили поделиться с поклонниками этой новостью в своих соцсетях.
«Друзья, 23.02.17 во всех кинотеатрах страны начнут показывать фильм «Защитники»! Первый фильм про российских супергероев! Фильм, который с момента появления первого трейлера не оставляет никого равнодушным! Лично я горжусь, что у нас стали снимать такие фильмы!» - написал в своем Инстаграме ST, выложив трейлер фильма.
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Первый русский фильм о супергероях «Защитники» обзавелся заглавной песней фотографии
Первый русский фильм о супергероях «Защитники» обзавелся заглавной песней фотографии
Первый русский фильм о супергероях «Защитники» обзавелся заглавной песней фотографии
Первый русский фильм о супергероях «Защитники» обзавелся заглавной песней фотографии
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