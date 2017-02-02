Рената Литвинова и Сергей Светлаков будут выбирать лучших

На Первом канале стартует новый сезон шоу талантов «Минута славы», ведущим которого будет 67-летний Михаил Боярский
. В состав жюри входят Рената Литвинова
, Сергей Светлаков
, Сергей Юрский
и Владимир Познер
. На этот раз правила в «Минуте славы» изменились - теперь профессионалы будут соревноваться наравне с любителями. Репортаж со съемок ведет в своем Инстаграме Рената Литвинова. Актриса и режиссер уже выложила два снимка, сопроводив их подписями.
«В жюри с Владимиром Владимировичем Познером — как трудно выбрать».
«Моя любимица Анфиса с проекта «Минута Славы».
Шоу в эфире с 4 февраля.
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