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Рената Литвинова и Сергей Светлаков будут выбирать лучших

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2 февраля 2017
На Первом канале стартует новый сезон шоу талантов «Минута славы», ведущим которого будет 67-летний Михаил Боярский. В состав жюри входят Рената Литвинова, Сергей Светлаков, Сергей Юрский и Владимир Познер. На этот раз правила в «Минуте славы» изменились - теперь профессионалы будут соревноваться наравне с любителями. Репортаж со съемок ведет в своем Инстаграме Рената Литвинова. Актриса и режиссер уже выложила два снимка, сопроводив их подписями.

Рената Литвинова и Сергей Светлаков будут выбирать лучших

«В жюри с Владимиром Владимировичем Познером — как трудно выбрать».

Рената Литвинова и Сергей Светлаков будут выбирать лучших

«Моя любимица Анфиса с проекта «Минута Славы».

Шоу в эфире с 4 февраля.
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