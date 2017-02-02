Эмбер Херд, Шейлин Вудли и Сьюзен Сарандон высмеяли Трампа

Оказывается, «бедный маленький» Трамп всю жизнь читал не ту конституцию, смотрел не на ту статую свободы и все его действия - результат случайной подмены понятий. Актеры обращаются к тем, кто смотрит ролик, с просьбой помочь президенту Трампу найти наконец и почитать настоящую Конституцию США. К слову, русским тоже досталось от комедиантов. Трамп якобы смотрел на копию Статуи Свободы, подаренную русскими. Статуя держит в одной руке огнестрельное оружие, а в другой корзинку с лимонками. А табличка на этой статуе гласит...В общем, лучше почитать расшифровку видео-ролика.
Расшифровка:
«Много шума было из-за нового закона Трампа, когда он запретил въезд в США жителям 7 мусульманских стран. И у многих людей, включая меня, возникли вопросы: Почему Трамп это делает? Это вообще адекватно Конституции? Что за фигня? Но мы наконец-то нашли ответ на вопрос, почему Трамп делает это. Историки подтвердили существование другой конституции. Она называется «Альтернативная Конституция».
Нам известно только о двух экземплярах. Один из которых был найден археологами в пасти божества в виде огромной золотой свинозмеи, живущей в пещере глубоко под землей. А второй экземпляр случайно достался Трампу, когда он был подростком. Он работает с неправильной Конституцией и даже не догадывается об этом.
Вот пример из нормальной Конституции: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии». Альтернативная Конституция Трампа идет дальше, добавляя: «но если красивый, смелый, напуганный Президент издаст приказ, который отдает предпочтение одной религии в ущерб другой, он испытает чистый экстаз».
Конечно, Трамп почувствовал, что у него есть все причины забанить обладателей грин-карты, поскольку Альтернативная Конституция гласит: «Тех, у кого есть грин-карта, нужно держать подальше любыми способами: стеной, силой или с помощью волшебных бобов».
Похоже, многие пытались уничтожить Альтернативную Конституцию, но она защищена чем-то вроде темной магии.
Но даже Альтернативная Конституция не объясняет все действия Трампа.
Как выяснилось, Трамп даже не на ту Статую Свободы смотрел: французы прислали нам ту, что стоит на Острове Свободы, но, судя по всему, Россия прислала нам похожую пару лет назад. Она гораздо меньше, стоит в Куинсе, а Трамп все время проходил мимо, пока рос, и насмотрелся. На табличке у этой статуи надпись немного другая: «Соберите толпу всех усталых, бедных, загнанных, тоскующих по воздуху свободы людей, чтоб мы смогли запереть их в маленьких комнатках на несколько дней только для того, чтобы потом отправить их туда, откуда, как мы думаем, они пришли. Бойтесь чужаков!»
Он действительно жил в мире, немного оторванном от нашего. Мире, который немного злее и гораздо тупее. Наконец-то, концы срослись, да? Он ведет себя так вовсе не потому, что он идиот! Он просто смотрит все время не туда. Бедный малыш. Так что если среди тех, кто нас сейчас смотрит, есть кто-то приближенный к Президенту Трампу, замените тихонечко его проклятую конституцию на настоящую как можно скорее. Это для его же блага. Потому что если этого не сделать, он будет обречен на свершение постыдных ошибок, типа той, что он выкинул на выходных.
Мистер Трамп, если вы смотрите, что скорее всего вы и делаете, потому что вы…не читаете. И вы уже наловчились искать примеры того, как люди критикуют вас, нам очень жаль. Ваша Конституция, она просто…ну не такая, которой пользуемся все мы. Есть очень много экземпляров настоящей конституции.
Так что, вот что мы сделаем. Давайте поможем Президенту Трампу получить копию настоящей Конституции, Статуи Свободы, Библии, Декларации независимости, 7 сезонов сериала «Западное крыло». Это поможет ему оказаться на одной стороне с нами. Потому что если этого не случится, нам всем пи****ц».
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