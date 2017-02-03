Мэттью Макконахи призвал сограждан принять Трампа

Пока большая часть Голливуда всеми доступными способами
выражает протест против действий нового президента США, оскароносный Мэттью Макконахи
удивил всех своим заявлением в защиту Трампа в интервью на шоу Эндрю Марра. Макконахи заявил, что пришло время стране «принять» Трампа:
«Он наш президент. Пришло время принять это, смириться с этим фактом и мыслить конструктивно следующие 4 года. Так что каждый, даже те, кто в корне не согласны с его принципами, речами и действиями (и это отдельный разговор - посмотрим, как его действия будут соотносится с тем, что он уже наговорил) - неважно, насколько вы не согласны, пришло время подумать о том, какой конструктивный вклад вы можете совершить».
Интересная деталь - жена Макконахи Камилла Алвес - эмигрантка, приехавшая из Бразилии. Макконахи, в принципе, внес конструктивность уже одним своим высказыванием. До него примерно то же самое пыталась сказать Николь Кидман
. И получила шквал негативной реакции со стороны противников Трампа, демократов, которые готовы были за одно это высказывание бойкотировать Кидман, "отменить" и "забыть" ее .
обсуждение >>