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Мэттью Макконахи призвал сограждан принять Трампа

3 февраля
2017 год
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3 февраля 2017
Пока большая часть Голливуда всеми доступными способами выражает протест против действий нового президента США, оскароносный Мэттью Макконахи удивил всех своим заявлением в защиту Трампа в интервью на шоу Эндрю Марра. Макконахи заявил, что пришло время стране «принять» Трампа:

Мэттью Макконахи призвал сограждан принять Трампа

«Он наш президент. Пришло время принять это, смириться с этим фактом и мыслить конструктивно следующие 4 года. Так что каждый, даже те, кто в корне не согласны с его принципами, речами и действиями (и это отдельный разговор - посмотрим, как его действия будут соотносится с тем, что он уже наговорил) - неважно, насколько вы не согласны, пришло время подумать о том, какой конструктивный вклад вы можете совершить».

Мэттью Макконахи призвал сограждан принять Трампа

Интересная деталь - жена Макконахи Камилла Алвес - эмигрантка, приехавшая из Бразилии. Макконахи, в принципе, внес конструктивность уже одним своим высказыванием. До него примерно то же самое пыталась сказать Николь Кидман. И получила шквал негативной реакции со стороны противников Трампа, демократов, которые готовы были за одно это высказывание бойкотировать Кидман, "отменить" и "забыть" ее .
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Мэттью Макконахи призвал сограждан принять Трампа фотографии
Мэттью Макконахи призвал сограждан принять Трампа фотографии
Мэттью Макконахи призвал сограждан принять Трампа фотографии
Мэттью Макконахи призвал сограждан принять Трампа фотографии
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№ 1
Balrog   3.02.2017 - 15:57
Ох и набросится на беднягу теперь вся левацкая шушера. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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