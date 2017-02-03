Актер Джошуа Сасс изменил Кайли Миноуг накануне свадьбы

В конце января Кайли Миноуг
делилась с прессой планами относительно предстоящей свадьбы со звездой комедийно-музыкального сериала «Галавант» Джошуа Сассом
, а сегодня подтвердила новости о разрыве с женихом.
По слухам, 29-летний Сасс, чью фамилию Кайли уже вовсю примеряла на себя, изменил 48-летней невесте с 34-летней испанкой Мартой Миланс, с которой познакомился в прошлом году на съемках сериала «Завтра не наступит»
. Ни Сасс, ни Миноуг эти слухи не подтверждают, однако в отличие от хранящего молчание бывшего, певица опубликовала в своем инстаграме фотографию рассвета
со словами благодарности за поддержку со стороны фанатов:
«Спасибо всем вам за любовь и поддержку во время этой моей главы в жизни. И спасибо вам за любовь и понимание сейчас, когда я и Джош решили дальше идти каждый своим путем. Мы с Джошем желаем друг другу только всего самого хорошего и смотрим вперед. Солнце всегда встает»
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