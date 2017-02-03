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Актер Джошуа Сасс изменил Кайли Миноуг накануне свадьбы

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3 февраля 2017
В конце января Кайли Миноуг делилась с прессой планами относительно предстоящей свадьбы со звездой комедийно-музыкального сериала «Галавант» Джошуа Сассом, а сегодня подтвердила новости о разрыве с женихом.

Актер Джошуа Сасс изменил Кайли Миноуг накануне свадьбы

По слухам, 29-летний Сасс, чью фамилию Кайли уже вовсю примеряла на себя, изменил 48-летней невесте с 34-летней испанкой Мартой Миланс, с которой познакомился в прошлом году на съемках сериала «Завтра не наступит». Ни Сасс, ни Миноуг эти слухи не подтверждают, однако в отличие от хранящего молчание бывшего, певица опубликовала в своем инстаграме фотографию рассвета со словами благодарности за поддержку со стороны фанатов:

«Спасибо всем вам за любовь и поддержку во время этой моей главы в жизни. И спасибо вам за любовь и понимание сейчас, когда я и Джош решили дальше идти каждый своим путем. Мы с Джошем желаем друг другу только всего самого хорошего и смотрим вперед. Солнце всегда встает»
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Актер Джошуа Сасс изменил Кайли Миноуг накануне свадьбы фотографии
Актер Джошуа Сасс изменил Кайли Миноуг накануне свадьбы фотографии
Актер Джошуа Сасс изменил Кайли Миноуг накануне свадьбы фотографии
Актер Джошуа Сасс изменил Кайли Миноуг накануне свадьбы фотографии
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