«Мы играем с огнем»: Анджелина Джоли написала эссе о миграционной политике Трампа

Удивительно, каким образом ярая защитница прав человека, хранительница демократических ценностей Анджелина Джоли
умудрялась все это время с начала ноября держаться в стороне от того, чем увлекся весь Голливуд - от публичной и резкой критики Дональда Трампа. Вероятно, Энджи была слишком занята разводом с Брэдом Питтом
и спорами об опеке над детьми, но факт остается фактом: ни Джоли, ни Питт ни разу не высказались по поводу смены руководства в стране.
Впрочем, есть еще один нюанс. Несколько месяцев назад, когда Питт был под следствием ФБР
, ходил слух, что Джоли так яростно взялась выцарапать единоличную опеку у Питта, чтобы у нее не возникло в будущем проблем с переездом в Лондон, где она собирается вплотную заняться политической карьерой. Сплетня, не лишенная оснований, если принять во внимание благотворительную и миротворческую деятельность актрисы. И если у Джоли действительно есть политические амбиции - ее вежливая нейтральность в отношении Трампа становится объяснимой.
Однако Джоли не смогла оставаться в стороне, когда дело коснулось беженцев (пресловутый закон Трампа, запрещающий въезд в страну жителям 7 мусульманских стран). Анджелина накатала колонку в журнале New York Times
, в которой вежливо взялась пояснить президенту (и всем, кто не в курсе), кто такие беженцы, и чем может грозить подобная миграционная политика. Актриса проявила чудеса дипломатии, не скатываясь в истерические обвинения
и нелепые пародии
, а приводя в качестве аргументов цифры и факты.
Кино-театр.ру
заботливо перевел колонку Анджелины.
«Беженцы - это мужчины, женщины и дети, оказавшиеся в центре войны или подвергшиеся преследованиям. Не имеющие никакого отношения к террористам, беженцы чаще всего сами и являются жертвами террора.
Я горжусь историей нашей страны, которая предоставляла убежище самым уязвимым людям. Американцы проливали кровь в защиту идеи о том, что права человека выходят за рамки культуры, географии, национальности и религии. Решение приостановить переселение беженцев в Соединенные Штаты Америки и отказать во въезде гражданам из семи мусульманских стран вызвало шок у наших друзей по всему миру.
Глобальный миграционный кризис и угроза терроризма сделали возможным оправдать подобное решение в пользу защиты наших границ. Каждое государство должно найти баланс между нуждами своих граждан и своими международными обязательствами. Но наши действия должны быть взвешены и основываться на фактах, а не страхе.
Как мать шестерых детей, которые были рождены в разных странах и на данный момент имеют честь быть гражданами Америки, я очень хочу, чтобы наша страна была безопасной для них, и для всех детей нашей нации. Но я так же хочу быть уверенной в том, что дети-беженцы, имеющие право на получение убежища, всегда будут иметь возможность обратиться к сострадательной Америке. И что мы можем обеспечить безопасность страны, не причисляя граждан целых стран - даже маленьких детей - к небезопасным элементам.
Это элементарная неправда, что наши границы переполнены, или что беженцы допускаются в США без должного пристального досмотра.
На самом деле, среди всех категорий путешествующих в США людей, беженцы являются объектом наблюдения самого высокого уровня. Это включает месяцы допросов, проверок безопасности со стороны ФБР, Национального Контртеррорестического Центра, Министерства Внутренней Безопасности и Госдепартамента.
Более того, только самые уязвимые слои населения получают одобрение на переселение в первую очередь: жертвы пыток, подверженные риску женщины и дети или те, кто не может выжить без неотложной медицинской помощи.
Я посетила бессчетное количество лагерей и городов, в которых сотни тысяч беженцев едва выживают, и каждая семья пострадала. Когда Управление ООН по делам беженцев определяет тех из них, кто больше всего нуждается в защите, мы можем быть уверены в том, что они заслуживают безопасности, укрытия и новой жизни, которую страны, вроде нашей, могут предложить.
И на самом деле лишь незначительная доля - менее 1 процента - всех беженцев в мире переселилась в США или другую страну. В мире более 65 миллионов беженцев. 9 из 10 беженцев живут в бедных странах со средним достатком, вовсе не в богатых западных регионах. В одной только Турции 2,8 миллионов беженцев из Сирии. И всего лишь 18 000 сирийцев переселились в Америку в период с 2011 года по настоящее время.
Эта несоразмерность указывает на другую, более отрезвляющую реальность. Если мы готовы заявить, что закрывать двери перед беженцами или подвергать их дискриминации на основе религии - приемлемо, то мы играем с огнём. Мы зажигаем фитиль, который будет полыхать на всех континентах, порождая ту самую нестабильность, от которой мы так ищем защиты.
Мы уже живем в условиях ужасного миграционного кризиса со времен Второй Мировой Войны. Страны Африки и Ближнего Востока трещат по швам от количества беженцев. Поколениями американские дипломаты примыкали к ООН, призывая эти страны держать свои границы открытыми и поддерживать международные стандарты обращения с беженцами. Многие делали это с образцовым великодушием.
Какой будет наша реакция, если другие страны начнут использовать национальную безопасность в качестве предлога, чтобы начать отказывать людям в убежище или отрицать их права на основании их религиозных убеждений? Что это будет означать для мусульман-рохинья из Мьянмы или сомалийский беженцев, или миллионов других, лишенных дома людей, оказавшихся мусульманами?
Правда заключается в том, что даже если количество беженцев, которых мы принимаем, ничтожно, и мы выполняем самый минимум, мы делаем это для того, чтобы поддерживать стандарты ООН, за которые мы сами же и боролись после Второй Мировой Войны, во имя нашей же собственной безопасности.
Если мы, американцы, заявляем, что эти обязательства больше не имеют для нас силы и важности, мы предаем идею свободы-для-всех. Большему количеству беженцев будет отказано в доме, что приведет к большей нестабильности, ненависти и насилию.
Если мы создаем некий класс второсортных беженцев, подразумевая, что мусульмане меньше других заслуживают защиты, мы подпитываем экстремизм за границей, а у себя дома мы подрываем идеалы разнообразия, одинаково чтимые и демократами и республиканцами: «Америка предана миру, потому что большая часть мира находится внутри Америки» - слова Рональда Рейгана. Если мы разделяем людей за пределами наших границ, мы разделяем самих себя.
Годы, проведенные в борьбе с терроризмом после 11 сентября, научили нас тому, что каждый раз, когда мы отклоняемся от наших ценностей, мы лишь усугубляем ту самую проблему, которую пытаемся решить. Мы не должны позволить, чтобы наши ценности превратились в ущерб, сопутствующий поискам большей безопасности. Захлопывать дверь пере беженцами или подвергать их дискриминации - это не наш путь, и он не сделает нашу жизнь безопаснее. Действовать из страха - не наш путь. Отыгрываться на самых слабых - не показатель силы.
Мы все хотим сохранить нашу страну в безопасности. Так что мы должны искать источник террористической угрозы - конфликты, которые дают пространство и кислород группировкам вроде ИГ, и отчаяние и беззаконие, которое их подпитывает. Мы должны объединиться с людьми всех вероисповеданий и происхождения в борьбе с одной угрозой и в поиске одной безопасности. Это то, к чему, смею надеяться, любой президент нашей великой нации стал бы стремиться в интересах всех американцев».
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