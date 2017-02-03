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Блеск и нищета красных дорожек: Ким Бейсингер, Юлия Пересильд и Валерия Гай Германика

3 февраля
2017 год
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3 февраля 2017
На этой неделе наблюдалась высокая светская активность. 29 января состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards), собравшая всех, кто до этого был на премии «Золотой глобус». Только в других нарядах. Если не Королевой, то, как минимум, Павлином бала стала Николь Кидман в потрясающе зеленом платье Gucci.

Николь Кидман

Помогать Николь победить мафию в черных платьях вызвались Мишель Докери, Тэнди Ньютон и Эмили Блант.

Мишель Докери

Тэнди Ньютон

Эмили Блант

На этом сезон раздачи наград вовсе не закончился (в конце концов, впереди еще "Оскар"). Буквально за сутки состоялось вручение премии Гильдии продюсеров, собравшее куда более скромное количество звезд. Но Николь пришла, вместе с мужем Китом Урбаном.

Блеск и нищета красных дорожек: Ким Бейсингер, Юлия Пересильд и Валерия Гай Германика

Зеленой звездой вечера стала актриса Лили Коллинз.

Лили Коллинз

На прошлой неделе в Москве состоялось вручение премии "Золотой Орел", но мы отвлеклись на Париж, в котором проходила Неделя Высокой Моды, и обделили вниманием наряды звезд отечественного кинематографа. О чем страшно сожалеем. Платье Катерины Шпицы, например, вызывает в памяти эпизоды из фильма со Шварценеггером «Вспомнить всё».

Блеск и нищета красных дорожек: Ким Бейсингер, Юлия Пересильд и Валерия Гай Германика

Платью Юлии Пересильд не достает аксессуаров: коня, сабли и будёновки.

Блеск и нищета красных дорожек: Ким Бейсингер, Юлия Пересильд и Валерия Гай Германика

А вот про Юлию Высоцкую опять не пошутишь.

Блеск и нищета красных дорожек: Ким Бейсингер, Юлия Пересильд и Валерия Гай Германика

31 января в московском кинотеатре "Пионер" состоялась премьера фильма «Джеки», среди посетителей которой были замечены Надежда Михалкова, Олеся Судзиловская и Марина Александрова.

Блеск и нищета красных дорожек: Ким Бейсингер, Юлия Пересильд и Валерия Гай Германика

А 1 февраля в московском караоке-баре "Синематограф" состоялась презентация нового клипа группы "Фабрика" на песню "Полюбила". Среди звезд преимущественно экстрады мелькнули Елена Захарова и Валерия Гай Германика. Без комментариев.

Елена Захарова

Валерия Гай Германика

Чем Москва хуже Лос-Анджелеса? Что не день, то событие. 2 февраля тусовка переместилась в Гоголь-центр праздновать 4-летие детища Кирилла Серебренникова. Даже Алена Апина пришла поздравить творческую группу центра!

Блеск и нищета красных дорожек: Ким Бейсингер, Юлия Пересильд и Валерия Гай Германика

Ну и возвращаемся обратно в Лос-Анджелес, где 2 февраля состоялась премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее». Дакота Джонсон решила надеть платье, по силуэту перекликающееся с тем, которое она надела на премьеру предыдущего фильма.

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон

На красной дорожке так же появилась актриса Ким Бейсингер, которую теперь редко удается видеть на светских раутах и в кино. В фильме Бейсингер сыграла роковую тетеньку, которая научила Кристиана получать оргазм посредством порки женщин.

Ким Бесинджер

Ким Бесинджер
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фильмы
Вспомнить всёДжекиНа пятьдесят оттенков темнее

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