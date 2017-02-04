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Станислава Садальского не пускают на Украину

4 февраля
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4 февраля 2017
Российскому актеру Станиславу Садальскому запрещен въезд на Украину, о чем он сообщил в своем «Живом Журнале».

Станислава Садальского не пускают на Украину

«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают(((». - гласит заголовок записи.

Актер опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» в региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ). Авторы документа просят запретить Садальскому въезд на основании его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году. Авторы документа просят запретить Садальскому въезд на основании его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году.

Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили» - заявил актер в интервью РИА Новости.
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Станислава Садальского не пускают на Украину фотографии
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