Станислава Садальского не пускают на Украину

Российскому актеру Станиславу Садальскому
запрещен въезд на Украину, о чем он сообщил в своем «Живом Журнале»
.
«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают(((».
- гласит заголовок записи.
Актер опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» в региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ). Авторы документа просят запретить Садальскому въезд на основании его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году. Авторы документа просят запретить Садальскому въезд на основании его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году.
Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили»
- заявил актер в интервью РИА Новости.
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