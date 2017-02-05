Расизм, воровство и голый мужик: самые яркие моменты «Оскара»

26 февраля состоится ежегодная церемония вручения премии «Оскар», вокруг которой уже наметился небольшой скандал. Из-за миграционной политики Трампа оскароносный иранский режиссер Асгар Фархади
, чей фильм «Коммивояжер»
удостоился номинации «Лучший фильм на иностранном языке», не сможет приехать на церемонию
. За оставшиеся 20 дней еще много чего может произойти, а пока Кино-театр.ру
вспоминает самые яркие и противоречивые моменты главной кинопремии.
Американская актриса Элис Брейди
была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «В старом Чикаго»
. Элис не смогла присутствовать на церемонии из-за проблем со здоровьем, однако награда досталась именно ей.
Когда огласили имя победительницы, на сцену вышел какой-то мужчина, принял награду от имени Брейди…И больше его никто никогда не видел. Позже Академия возместила ущерб, вручив Брейди заслуженный приз.
Первой чернокожей актрисой, удостоившейся премии «Оскар», стала Хэтти МакДэниэл
, сыгравшая роль Мамушки в фильме «Унесенные ветром»
. За эту роль Хэтти и удостоилась премии в 1940 году. Но не обошлось без казусов. В конце концов, это были времена сегрегации, цветным гражданам отводились специальные места в хвосте общественного транспорта, отдельные туалеты и т.п. Премьера фильма состоялась 15 декабря 1939 года, и на нее не попал ни один чернокожий актер из всех, что были задействованы в фильме. Их имена были вычеркнуты не только из списка гостей премьеры, но и из подарочного буклета, в котором были указаны исполнители действующих лиц. Продюсер ленты пытался замолвить словечко за Хэтти, но руководство выпускающей студии напомнило ему о законах штата Джорджия, согласно которым Хэтти пришлось бы поселиться в отеле для чернокожих, а на премьере сидеть отдельно от белых коллег. Кларк Гейбл
был очень возмущен таким положением дел и даже вызвался бойкотировать премьеру, но Хэтти уговорила его не делать этого. Более того, чтобы разрядить обстановку, она написала продюсеру Селзнику официальное уведомление о том, что не сможет присутствовать на премьере. Так или иначе, а на церемонии вручения премии «Оскар» Хэтти присутствовала и приз получила лично. Правда, как того требовали закон и приличия, сидела в сторонке от «белой публики».
В 1973 году Марлон Брандо
, победивший в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Крестный отец»
, решил проигнорировать церемонию. И отправил вместо себя коренную американку Сачин Маленькое Перо. Она появилась на церемонии в полном обмундировании апачей и, держа в руке официальное послание Брандо, кротко заявила, что актер не может принять награду по причинам, изложенным в письме. Зачитать которое она не может из-за ограниченного времени. Но суть отказа Брандо такова: киноиндустрия вслед за обществом унижает индейцев, показывая их дикарями и воплощением зла. С чем он, Брандо, смириться не в состоянии. Слова Сачин вызвали реакцию удивления и негодования, переходящую в бурные овации. Все же Сачин была до невозможности деликатна и скромна и несколько раз попросила у публики прощения за такой нежданчик.
В 1974 году актриса Элизабет Тейлор
имела честь объявить победителя в номинации «Лучший фильм». В тот момент, когда соведущий церемонии, актер Дэвид Нивен
собирался представить публике Элизабет, на сцену выбежал голый бородатый мужик. Шокированы были все, кроме, кажется, Нивена, который отреагировал на выходку неизвестного вполне буднично. Неудивительно, что после этого казуса взявшая слово Тейлор не сразу справилась с волнением.
В 1983 году польский режиссер Збигнев Рыбчинский
получил не только «Оскара» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за свою работу «Танго»
, но и весь спектр негативных эмоций. Не заладилось у Збигнева с самого начала: объявлявшая имя победителя Кристи МакНикол
назвала его Збигневом Скаем. Потом благодарственную речь режиссера заглушил не вовремя вступивший оркестр. И на десерт: охрана отказалась впускать вышедшего покурить Збигнева обратно на церемонию, сочтя его наряд (режиссер был одет в недорогой костюм и кроссовки) не соответствующим дресс-коду мероприятия. Плохо владевший английским языком Рыбчинский попытался объясниться с охраной, в результате чего охранники решили, что он пьян. Завязалась драка, после чего Рыбчинский провел ночь в полицейском участке.
Прежде чем стать примерной матерью шестерых детей и послом доброй воли ООН, Анджелина Джоли
всласть оторвалась. В 2000 году Джоли заявилась на премию «Оскар» с братом Джеймсом Хейвеном
, и получив неожиданную награду за роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь»
, Джоли восторженно заявила: «Я сейчас так влюблена в своего брата»
. А потом в порыве юношеского максимализма поцеловала брата в губы прямо на красной ковровой дорожке, под обстрелом камер папарацци. Чем породила вереницу теорий о ее нездоровых отношениях с родственником. Позже подруга семьи объяснила поведение Анджелины - они с братом приехали из госпиталя, в котором их мать Маршелин Бертран начала свою борьбу с раком. Сиблинги были на взводе, и их переполняли противоречивые чувства: постоянной тревоги за мать и неожиданной радости за победу на церемонии.
В том же 2000 году создатели культового сериала «Южный парк» Трей Паркер
и Мэтт Стоун
решили сбить градус пафоса церемонии. Они взошли на красную дорожку в женских платьях. Паркер спародировал скандальный наряд Дженнифер Лопес
, в котором она появилась на «Грэмми» годом ранее, а розовое платье Мэтта Стоуна сильно напоминало платье Гвинет Пэлтроу
, в котором актриса рассыпалась в благодарностях, получая своего «Оскара» в 1999. Позже выяснилось, что Паркер и Стоун дефилировали на красной дорожке, находясь в состоянии наркотического опьянения.
2000 год - самый урожайный на скандалы. Менее чем за месяц до церемонии золотые статуэтки были украдены. Их сперли сотрудники транспортной компании, перевозившей статуэтки от производителя в Калифорнию. Ребята думали, что смогут заработать денег, но на полпути передумали и выбросили статуэтки в мусорный бак возле одного из супермаркетов Лос-Анджелеса. Где их и обнаружил местный пенсионер.
В 2003 году Эдриан Броуди
(тогда еще малоизвестный актер) внезапно выиграл в категории «Лучший актер» за работу в фильме «Пианист»
, обскакав таких мастодонтов как Джек Николсон
, Майкл Кейн
и Дэниел Дэй-Льюис
. Поднявшись на сцену, Броуди от переизбытка чувств сжал в объятиях и угостил поцелуем первую попавшуюся женщину - вручавшую ему награду Холли Берри
.
Роману Полански
не суждено появиться на церемонии вручения премии Оскар. Окажись он в Штатах - его немедленно арестуют за стародавнее дело об изнасиловании 13-летней модели. Полански в свое время признал вину в расчете на смягчение приговора. Но узнав о том, что судья немного изменил свою точку зрения на тяжесть приговора (тем самым нарушив условия сделки Полански с прокуратурой), режиссер бежал из США. В 2003 году Полански получил «Оскара» как лучший режиссер за фильм «Пианист». После объявления победителя реакция публики была неоднозначной - кто-то, как например, Мартин Скорсезе
аплодировал этой новости стоя, а вот Джек Николсон, в доме которого и произошло изнасилование, не проявил никакого энтузиазма. В итоге Полански получил статуэтку по почте.
В 2016 году разразился расовый скандал: после объявления номинантов, многие обратили внимание на то, что вот уже второй год среди актеров-номинантов нет ни одного темнокожего. Первой подала голос Джада Пинкетт-Смит
, возмущенная тем, что несмотря на обилие претендентов (в том числе ее муж Уилл Смит
, сыгравший в драме «Сотрясение»
, оказался за пределами списка номинантов) список номинантов белее белого. Актриса призвала темнокожих артистов бойкотировать церемонию:
«На церемонии "Оскар" всегда рады видеть темнокожих людей, которые раздают награды и развлекают публику, но наши художественные достижения редко признаются. Может, всем темнокожим стоит воздержаться от посещения "Оскара"? Люди относятся к нам так, как мы им позволяем»
, - написала актриса в соцсетях.
Вслед за супругой Уилла Смита высказали свое мнение режиссер Спайк Ли
и рэпер Снуп Догг
.
Что самое смешное, ведущим церемонии должен был стать афро-американец Крис Рок
. Который испытал нешуточное давление со стороны чернокожих коллег и собратьев - все подряд советовали ему отказаться от работы. Впрочем, Крис Рок, бесспорно, талантливейший комик, обратил эту ситуацию себе на пользу, открыв церемонию блестяще смешной речью, в которой он высмеял скандал и объяснил свое решение не отказываться от предложения быть ведущим. Если вкратце: Оскар состоится в любом случае, так зачем же терять работу в пользу кого-то другого?
Когда в соцсетях и СМИ наконец разгорелся пожар, Киноакадемия выступила с официальным заявлением, согласно которому в самое ближайшее время будут произведены реформы по искоренению этого безобразия. Первым делом, обновится состав жюри с целью обеспечения культурного и этнического разнообразия.
Как мы видим, Киноакадемия исправилась: в этом году треть оскаровских номинантов - цветные. Среди них Дев Патель
, Рут Негга
, Виола Дэвис
и Дензел Вашингтон
.
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