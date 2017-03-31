Джонни Деппа оклеветали его же менеджеры

Что-то давно не было слышно новостей о Джонни
и его судебных разбирательствах. Последний раз Джонни размахивал повесткой в конце февраля, когда обвинял своих финансовых агентов в мошенничестве
. Депп подал иск на компанию The Management Group (TMG), требуя возместить нанесенный ущерб за финансовые потери, который понес актер в результате предполагаемой халатности TMG. Потерь Депп насчитал на 25 миллионов долларов.
Однако TMG не растерялись и подали встречный иск, назвав расточительный образ жизни Деппа «ультраэкстравагантным». И теперь ход Деппа: он обвиняет TMG в клеветнической кампании, развернутой с целью прикрыть свои темные делишки, и с удовольствием вернется в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство.
Адвокат Деппа Адам Уолдман утверждает, что у TMG «нет жизнеспособного плана защиты. Все, что они могут - это продолжать пытаться смешать мистера Деппа с грязью».
В жалобе, поданной в понедельник, адвокаты Деппа заявляют, что имеют «дополнительные свидетельства нелегальных операций TMG с банковскими кредитами»
. Они также заявили, что у них есть предоставленные свидетельства того, что компания «систематически пропускала своевременную выплату налогов мистера Деппа на протяжении 16 лет»
, что привело к штрафу в 8,3 миллиона долларов, который актер должен выплатить.
Во встречном иске TMG требует выплаты суммы в 4,2 миллиона долларов, которую Депп, по их словам, все еще им должен за услуги.
В этом иске указано, что обманутая всеми звезда «Пиратов Карибского моря»
ежемесячно тратила 30 000 долларов на вино, 2 миллиона на содержание 14 резиденций и позволила себе покупку яхты стоимостью 18 миллионов долларов. Он потратил 3 миллиона долларов лишь затем, чтобы развеять прах писателя Хантера Томпсона над горнолыжным курортом Аспен из специально сделанной для этого случая пушки.
TMG с нетерпением ждет момента великого разоблачения «лжи» актера. «Депп убрал из своей первой жалобы самые подстрекательские заявления, а теперь пытается заполнить образовавшуюся пустоту перефразированными предыдущими ложными обвинениями».
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