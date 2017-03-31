Шарлиз Терон разрешает сыну ходить в платьях

Актриса Шарлиз Терон
была недавно замечена на прогулке с детьми в Лос-Анджелесе. В общем-то, ничего необычного, день как день, Шарлиз выглядела самым будничным образом. Но внимание папарацци привлек красивый наряд ее 6-летнего сына Джексона, который вышел на улицу в платье из фатина, лиф которого украшен пайетками и портретом Белль из мультика «Красавица и чудовище»
.
Образ Джексона был продуман от начала до конца - от покрывающих голову косичек до симпатичных босоножек. Это не первый выход Джексона в платье и соответствующих аксессуарах. И даже не второй. Мальчику очень нравятся девчачьи наряды, и Шарлиз не препятствует его желаниям наряжаться в одежду для девочек.
Вот, например, Джексон в костюме балерины, который перекликается с костюмом его младшей сестренки Огуст.
Шарлиз не первая мама, которая прислушивается к галантерейным предпочтениям несовершеннолетнего ребенка. Первая биологическая дочь Анджелины Джоли
и Брэда Питта
Шайло Джоли-Питт с раннего детства предпочитала пацанский стиль и чуть ли не в три года попросила называть ее Джоном.
Шайло вот-вот стукнет 11 лет, но она до сих пор не передумала: выглядит как мальчик, коротко стрижется и играет в футбол. Родители уважают ее вкусы и не пытаются переодеть ее в розово-сиреневые платья. Год назад в СМИ даже появились слухи о том, что Питт и Джоли ходили на консультацию к врачу, чтобы обсудить вопрос смены пола. Но правдоподобность этих слухов ничем не доказана.
Четырехлетний сын актрисы Меган Фокс
Ноа тоже был замечен наряженным в платье - это был костюм Эльзы из мультика «Холодное сердце».
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