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Шарлиз Терон разрешает сыну ходить в платьях

31 марта
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31 марта 2017
Актриса Шарлиз Терон была недавно замечена на прогулке с детьми в Лос-Анджелесе. В общем-то, ничего необычного, день как день, Шарлиз выглядела самым будничным образом. Но внимание папарацци привлек красивый наряд ее 6-летнего сына Джексона, который вышел на улицу в платье из фатина, лиф которого украшен пайетками и портретом Белль из мультика «Красавица и чудовище».

Шарлиз Терон с сыном Джексоном и дочерью Огуст

Джексон Терон

Образ Джексона был продуман от начала до конца - от покрывающих голову косичек до симпатичных босоножек. Это не первый выход Джексона в платье и соответствующих аксессуарах. И даже не второй. Мальчику очень нравятся девчачьи наряды, и Шарлиз не препятствует его желаниям наряжаться в одежду для девочек.

Вот, например, Джексон в костюме балерины, который перекликается с костюмом его младшей сестренки Огуст.

Шарлиз Терон с сыном Джексоном и дочерью Огуст

Шарлиз не первая мама, которая прислушивается к галантерейным предпочтениям несовершеннолетнего ребенка. Первая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт с раннего детства предпочитала пацанский стиль и чуть ли не в три года попросила называть ее Джоном.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло

Шайло вот-вот стукнет 11 лет, но она до сих пор не передумала: выглядит как мальчик, коротко стрижется и играет в футбол. Родители уважают ее вкусы и не пытаются переодеть ее в розово-сиреневые платья. Год назад в СМИ даже появились слухи о том, что Питт и Джоли ходили на консультацию к врачу, чтобы обсудить вопрос смены пола. Но правдоподобность этих слухов ничем не доказана.

Шайло Джоли-Питт

Шайло Джоли-Питт

Четырехлетний сын актрисы Меган Фокс Ноа тоже был замечен наряженным в платье - это был костюм Эльзы из мультика «Холодное сердце».

Меган Фокс с сыновьями Ноа и Бодхи
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