Блеск и нищета красных дорожек: Елена Лядова, Ирина Горбачева и Шарлиз Терон

Настала очередь Шарлиз Терон
колесить по странам с премьерой фильма «Форсаж 8»
. 23 марта актриса приехала в Пекин, представ в образе роковой красавицы, который соответствует характеру ее экранной героини - ведь именно она поспособствует возвращению героя Вина Дизеля
в мир криминала.
А этим же вечером в Санкт-Петербурге состоялась закрытая премьера спектакля «Декабристы»
- первого в России спектакля в формате интеллектуальной игры. Первыми, кому посчастливилось стать активным участником судебного процесса над князем Трубецким, стали Юлия Топольницкая
, Егор Корешков
и Александра Ребенок
.
Из Пекина Шарлиз Терон полетела в Гонконг - на гала-ужин организации amfAR, занимающейся сбором средств на борьбу со СПИДом.
На ужине также присутствовала не стареющая (нет, ну серьезно, она заключила сделку на перекрестке?) Наоми Кемпбелл
.
В Москве в этот вечер состоялось открытие выставки «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа»
, где было представлено 58 шедевров 22 армянских художников-импрессионистов из собраний Национальной галереи Армении, Музея русского искусства в Ереване и частных коллекций. Открытие посетили Максим Матвеев
, Екатерина
и Александр
Стриженовы, Амбарцум Кабанян
и другие.
Ночью 24 марта прошло довольно необычное событие - музыкально-поэтический спектакль на станции метро «Маяковская». Мероприятие, получившее название «К Оттепели»
было организовано при поддержке Московского метрополитена и Государственной Третьяковской галереи.
Гостями спектакля стали москвичи, принявшие участие в конкурсе в соцсетях. Спектакль был посвящен русскому искусству 1930-1960 годов. Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы» исполнили сочинения Шостаковича, Свиридова и Шнитке. Российские актеры Агния Кузнецова
, Анатолий Белый
, Александр Молочников
и Марина Васильева
читали стихи Ахматовой, Маяковского и Вознесенского.
25 марта сэр Элтон Джон
отметил 70-летний юбилей, по случаю чего музыкант закатил вечеринку в Лос-Анджелесе. Поздравить Элтона пришли Кэти Перри
, Том Форд
, Дакота Джонсон
, Айла Фишер
и еще с десяток звезд музыкального и кинобизнеса.
В воскресение 26 марта в Малом Театре прошёл праздничный концерт по случаю открытия исторической сцены. Помимо прочего, гости, присутствовавшие на открытии, получили уникальную возможность посмотреть историческую хронику и фрагменты из классического репертуара театра. На открытии присутствовали Елена Лядова
и Владимир Вдовиченков
.
28 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «Ника», о которой можно почитать здесь
. А те, кто не попал на церемонию, как, например, Екатерина Вилкова
и Ирина Горбачева
, отводили душу на открытии бутика Giorgio Armani Beauty в торговом центре «Атриум».
Этим же вечером в Нью-Йорке состоялся закрытый предпоказ нового фильма с Энн Хэтэуэй «Моя девушка - монстр»
. Актриса, последний раз появившаяся на публике с речью о необходимости обеспечить мужчин декретным отпуском
, явилась в платье Armani Prive из коллекции десятилетней давности. Почти винтаж!
В 27 по 30 марта в Лас Вегасе прошел CinemaCon-2017 - крупное ежегодное мероприятие, посвященное киноиндустрии. В рамках CinemaCon состоялся показ нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет»
, представлять который вместе с режиссером приехала исполнительница главной женской роли Кара Делевинь
.
Также CinemaCon посетила Мила Кунис
, впервые после рождения сына Димитрия появившаяся на публичном мероприятии. Мила представила комедию «Bad Moms Christmas» - сиквел прошлогоднего фильма «Очень плохие мамочки»
.
А Джессика Честейн
и сценарист Аарон Соркин
привезли режиссерскую работу Соркина - фильм «Игра Молли»
.
Также гостями CinemaCon стали Шарлиз Терон, Кирстен Данст
, Наоми Уоттс
, Джулианна Мур
, Росарио Доусон
и другие.
30 марта в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового сериала Netflix «13 причин почему»
, спродюсированного Селеной Гомес
и ее матерью Мэнди Тифи.
Этим же вечером в московском торговом центре «Европейский» прошло открытие нового бутика итальянского бренда Oblique Creations. Первыми покупателями вещей из коллекции весна-лето стали Олеся Судзиловская
, Агния Кузнецова, Валерия Гай Германика
, Алиса Гребенщикова
, Аглая Шиловская
и другие отечественные звезды различной величины. Но самое-то главное - там была поп-дива Катя Лель
, о которой уже давно ничего не было слышно.
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