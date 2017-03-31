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Блеск и нищета красных дорожек: Елена Лядова, Ирина Горбачева и Шарлиз Терон

31 марта
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31 марта 2017
Настала очередь Шарлиз Терон колесить по странам с премьерой фильма «Форсаж 8». 23 марта актриса приехала в Пекин, представ в образе роковой красавицы, который соответствует характеру ее экранной героини - ведь именно она поспособствует возвращению героя Вина Дизеля в мир криминала.

Шарлиз Терон

А этим же вечером в Санкт-Петербурге состоялась закрытая премьера спектакля «Декабристы» - первого в России спектакля в формате интеллектуальной игры. Первыми, кому посчастливилось стать активным участником судебного процесса над князем Трубецким, стали Юлия Топольницкая, Егор Корешков и Александра Ребенок.

Виталий Козак и Александра Ребенок

Денис Симачев и Юлия Топольницкая

Егор Корешков

Из Пекина Шарлиз Терон полетела в Гонконг - на гала-ужин организации amfAR, занимающейся сбором средств на борьбу со СПИДом.

Шарлиз Терон

На ужине также присутствовала не стареющая (нет, ну серьезно, она заключила сделку на перекрестке?) Наоми Кемпбелл.

Наоми Кэмпбелл

В Москве в этот вечер состоялось открытие выставки «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа», где было представлено 58 шедевров 22 армянских художников-импрессионистов из собраний Национальной галереи Армении, Музея русского искусства в Ереване и частных коллекций. Открытие посетили Максим Матвеев, Екатерина и Александр Стриженовы, Амбарцум Кабанян и другие.

Максим Матвеев

Екатерина и Александр Стриженовы

Амбарцум Кабанян

Ночью 24 марта прошло довольно необычное событие - музыкально-поэтический спектакль на станции метро «Маяковская». Мероприятие, получившее название «К Оттепели» было организовано при поддержке Московского метрополитена и Государственной Третьяковской галереи.

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Лядова, Ирина Горбачева и Шарлиз Терон

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Лядова, Ирина Горбачева и Шарлиз Терон

Гостями спектакля стали москвичи, принявшие участие в конкурсе в соцсетях. Спектакль был посвящен русскому искусству 1930-1960 годов. Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы» исполнили сочинения Шостаковича, Свиридова и Шнитке. Российские актеры Агния Кузнецова, Анатолий Белый, Александр Молочников и Марина Васильева читали стихи Ахматовой, Маяковского и Вознесенского.

Агния Кузнецова

Анатолий Белый

Александр Молочников

Марина Васильева

25 марта сэр Элтон Джон отметил 70-летний юбилей, по случаю чего музыкант закатил вечеринку в Лос-Анджелесе. Поздравить Элтона пришли Кэти Перри, Том Форд, Дакота Джонсон, Айла Фишер и еще с десяток звезд музыкального и кинобизнеса.

Кэти Перри, Дерек Бласберг, Элтон Джон и Дакота Джонсон

Райан Филлипп

Кети Перри

Саша Барон Коэн и Айла Фишер

В воскресение 26 марта в Малом Театре прошёл праздничный концерт по случаю открытия исторической сцены. Помимо прочего, гости, присутствовавшие на открытии, получили уникальную возможность посмотреть историческую хронику и фрагменты из классического репертуара театра. На открытии присутствовали Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.

Елена Лядова

28 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «Ника», о которой можно почитать здесь. А те, кто не попал на церемонию, как, например, Екатерина Вилкова и Ирина Горбачева, отводили душу на открытии бутика Giorgio Armani Beauty в торговом центре «Атриум».

Ирина Горбачева

Екатерина Вилкова

Этим же вечером в Нью-Йорке состоялся закрытый предпоказ нового фильма с Энн Хэтэуэй «Моя девушка - монстр». Актриса, последний раз появившаяся на публике с речью о необходимости обеспечить мужчин декретным отпуском, явилась в платье Armani Prive из коллекции десятилетней давности. Почти винтаж!

Энн Хэтэуэй

В 27 по 30 марта в Лас Вегасе прошел CinemaCon-2017 - крупное ежегодное мероприятие, посвященное киноиндустрии. В рамках CinemaCon состоялся показ нового фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», представлять который вместе с режиссером приехала исполнительница главной женской роли Кара Делевинь.

Кара Делевинь

Также CinemaCon посетила Мила Кунис, впервые после рождения сына Димитрия появившаяся на публичном мероприятии. Мила представила комедию «Bad Moms Christmas» - сиквел прошлогоднего фильма «Очень плохие мамочки».

Мила Кунис

А Джессика Честейн и сценарист Аарон Соркин привезли режиссерскую работу Соркина - фильм «Игра Молли».

Джессика Честейн

Также гостями CinemaCon стали Шарлиз Терон, Кирстен Данст, Наоми Уоттс, Джулианна Мур, Росарио Доусон и другие.

Шарлиз Терон, София Бутелла и Кирстен Данст

Наоми Уоттс

Кетрин Хейгл и Росарио Доусон

Дэйв Франко

Кирстен Данст

30 марта в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового сериала Netflix «13 причин почему», спродюсированного Селеной Гомес и ее матерью Мэнди Тифи.

Селена Гомес

Этим же вечером в московском торговом центре «Европейский» прошло открытие нового бутика итальянского бренда Oblique Creations. Первыми покупателями вещей из коллекции весна-лето стали Олеся Судзиловская, Агния Кузнецова, Валерия Гай Германика, Алиса Гребенщикова, Аглая Шиловская и другие отечественные звезды различной величины. Но самое-то главное - там была поп-дива Катя Лель, о которой уже давно ничего не было слышно.

Аглая Шиловская

Агния Кузнецова

Алиса Гребенщикова

Валерия Гай Германика

Олеся Судзиловская

Катя Лель
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